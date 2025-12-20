Ein Sauerland, vier Köche, zwölf Köpfe

Das Kochbuch „Heimat Hunger Herzblut“ vereint westfälische Hausmannskost mit lebhaften Einblicken in das Leben bekannter Sauerländer – von Politiker Friedrich Merz über Eishockeyspieler Dieter Brüggemann bis zum Musiker Reiner Hänsch. Jede der zwölf Persönlichkeiten bringt ein Gericht aus ihrer Kindheit oder ihrer Heimat mit, das anschließend von einem der vier Köche zubereitet und interpretiert wird. Entstanden ist das Projekt aus einer spontanen Idee bei einem geselligen Abend bei Markus Pape in Meisenheim. Er gehört neben Olaf Baumeister, Felix Weber und Martin Steiner zu den Köchen, die die insgesamt zwanzig Gerichte in diesem Buch darbieten.



Die Rezepte sind abwechslungsreich: Von deftigem Beef Tatar auf Bauernbrot bis zum raffinierten Wildkräuter-Gurkensüppchen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Jedes Rezept enthält eine übersichtliche Zutatenliste, Portionsgrößen und Zubereitungsschritte. Besonders eindrucksvoll sind die Fotos. Zu jedem Gericht gibt es ein großes Farbfoto, ergänzt durch stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Porträts der Köche beim Kochen.



Dass Autoren und Fotograf mit spürbarer Liebe zum Detail gearbeitet haben, zeigt sich auf jeder Seite. „Heimat Hunger Herzblut“ bietet ein köstliches Lese- und Nachkochvergnügen.

Karsten Scholz & Niklas Thiemann

Heimat Hunger Herzblut – Ein Sauerland, vier Köche, zwölf Köpfe

WOLL-Verlag, ISBN 978-3-912023-02-2, 132 Seiten, 19,90 Euro