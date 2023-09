Ein besonderer Therapieraum im Kindergarten, Luftfilteranlagen in Tagespflegen und im Kinderhort während der Pandemie oder ein neues Kühlfahrzeug für die Mescheder Tafel – all das hat der Caritasverband Meschede als Träger nur dank der Hilfe von seinen „Heimat-Helden“ geschafft. Vereine, Firmen oder Privatpersonen unterstützen dieses Projekt mit Spenden, um soziale Angebote und Einrichtungen zu fördern.



Bei sanftem Licht und entspannender Luftblasensäule zur Ruhe kommen, sich konzentrieren und so gestärkt im Alltagtrubel weitermachen – der Snoezelen-Raum im Kinderhaus Arche ist eine echte Bereicherung für die Kinder mit und ohne Behinderung. Gemeinsam mit dem Förderverein, der Aktion Mensch und den Heimat-Helden wurde der Therapieraum umgesetzt.

Mit dem neuen Kühlwagen können weiterhin Lebensmittel gerettet und mehr als 1000 Tafel-Kunden aus dem Raum Bestwig, Eslohe, Meschede und Schmallenberg unterstützt werden – möglich wurde der Kauf dank den Caritas-Heimat-Helden und zusätzlicher Hilfe der Lions- und Rotary-Clubs „Tafel Deutschland“.

„Unsere Heimat-Helden helfen vor Ort, wo Hilfe gebraucht wird. So können wir alle einen Beitrag leisten, damit unsere schöne Region lebenswert für alle Generationen bleibt“, erklärt Stefanie Badelt vom Caritasverband. Aktuell liegt der Fokus besonders auf der Kinder- und Jugendarbeit – so können Heimat-Helden sich zum Beispiel für die kostenlose Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche einsetzen.





Wer soziale Projekte fördern und damit auch die Region stärken möchte, kann mit einer einmaligen oder regelmäßigen Spende Heimat-Held der Caritas werden.



Kontakt

Caritasverband Meschede e.V.

Stefanie Badelt

0291/9021181

s.badelt@caritas-meschede.de

www.caritas-meschede.de