Heimat-Helden unterstützen soziale Hilfe vor Ort

Yoda Media spendet 1000 Euro an Caritasverband Meschede Mit einer Spende von 1000 Euro beteiligt sich der Großhändler YodaMedia an der Initiative „Heimat-Helden“ des Caritasverbandes Meschede und unterstützt dessen soziale Arbeit. Das Olsberger Familienunternehmen beliefert aktuell Masken und Corona-Tests an Städte, Pflegeeinrichtungen, Schulen und Apotheken im gesamten HSK. „Wir freuen uns, das Projekt Heimat-Helden zu […]