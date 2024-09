HEAVY METAL bei M. Busch aus Bestwig!

Gegründet im Jahr 1830 von dem Schmiedemeister Michael Busch, blickt das Unternehmen M.Busch auf eine beeindruckende Geschichte von über 190 Jahren zurück. Was einst als kleine Sensenschmiede im sauerländischen Wehrstapel begann, hat sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer der führenden Eisengießereien Europas entwickelt. Heute ist M.Busch ein unverzichtbarer Partner der Nutzfahrzeugindustrie, spezialisiert auf die Produktion einbaufertiger Bremsscheiben, Bremstrommeln, Getriebegehäuse und Schwungräder.

Mit über 500 Mitarbeitern an den Standorten in Wehrstapel und Bestwig produziert das Unternehmen jährlich rund 3,2 Millionen Teile. Diese werden an namhafte Kunden wie BPW, VOLVO und MAN geliefert – Qualität „Made in Germany“, die für Nutzfahrzeugkomponenten von höchster Bedeutung ist.

Seit 2016 ist Dipl.-Ing. Andreas Güll Geschäftsführer des Unternehmens. In den letzten Jahren wurden zweistellige Millionensummen in die Modernisierung und Erweiterung der technischen Anlagen beider Standorte investiert. Außerdem wurde groß in das Werk Bestwig investiert, wo 2023 eine neue Logistik- und Verladehalle errichtet wurde. Zusätzlich wurden die Mitarbeiterparkplätze erneuert und der Außenbereich modernisiert, um nicht nur die Produktionskapazitäten zu erweitern, sondern auch das Arbeitsumfeld für die Belegschaft weiter zu verbessern.

Attraktive Arbeitsbedingungen und Mitarbeiterförderung

M.Busch legt großen Wert auf das Wohlergehen und die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet eine erstklassige Bezahlung nach dem IG Metall Tarifvertrag, einschließlich einer 35-Stunden-Woche sowie Weihnachts- und Urlaubsgeld und weiteren Sonderzahlungen.

Darüber hinaus investiert M.Busch in die Gesundheit seiner Belegschaft durch umfassende Gesundheitsmanagement-Maßnahmen. Regelmäßige Angebote wie zum Beispiel Herzultraschall und Hautscreenings tragen dazu bei, die Gesundheit der Mitarbeiter präventiv zu fördern und ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Die persönliche und berufliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter steht ebenfalls im Fokus. M.Busch bietet vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, die es den Beschäftigten ermöglichen, ihre Fähigkeiten auszubauen und sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Vorbildliche Ausbildung für die Fachkräfte von morgen

Besonders wichtig ist uns das Thema Ausbildung und somit die Sicherung von unseren Fachkräften von morgen. Wir bilden in vielen verschiedenen Ausbildungsberufen aus. Gerne bieten wir auch Praktika in den verschiedenen Bereichen an, falls Schüler ggf. noch nicht wissen welchen Beruf sie gerne erlernen möchten. Bei der Ermöglichung von Praktikas sind wir auch sehr flexibel und bieten Schülern gerne an, während eines Praktikums in verschiedene Ausbildungsberufe herein zu schnuppern.

Zwei hauptberufliche Ausbildungskoordinatoren kümmern sich ausschließlich um die Belange der Auszubildenden und sorgen für eine optimale Betreuung während der gesamten Ausbildungszeit. Stand Heute hat M.Busch 32 Auszubildende, vorwiegend im gewerblichen Ausbildungsberufen wie dem Elektroniker, Zerspanungsmechaniker oder Industriemechaniker. Aber auch in dem kaufmännischen Ausbildungsberuf Industriekaufleute bilden wir jährlich aus.

Alle Azubis erhalten zu Beginn ihrer Ausbildung ein Notebook, welches sie für den Unterricht in der Berufsschule benötigen. Darüber hinaus werden gute Leistungen mit Prämien honoriert, was die Motivation der Auszubildenden zusätzlich fördert.

Um den Weg zur Arbeit so unkompliziert wie möglich zu gestalten, stellt M.Busch allen Azubis ein Deutschland-Ticket zur Verfügung, mit dem sie problemlos zum Arbeitsplatz gelangen können. Wir übernehmen die Kosten für alle Bücher die in der Berufsschule benötigt werden.

Verbindung von Tradition und Innovation

M.Busch bleibt seiner regionalen Verwurzelung treu und kombiniert diese mit einer zukunftsorientierten Unternehmensstrategie, die auf Innovation und höchste Qualität setzt. Durch kontinuierliche Investitionen in moderne Technologien, erstklassige Arbeitsbedingungen und die Förderung sowohl der Mitarbeiter als auch der Auszubildenden gelingt es dem Traditionsunternehmen, in einem Marktumfeld erfolgreich zu bestehen und seine führende Position in Europa weiter auszubauen.