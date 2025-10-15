Sieben Dörfer: eine starke Gemeinschaft

Zum 50-jährigen Jubiläum der Stadt Schmallenberg präsentiert sich das Hawerland – die sieben Orte Ebbinghof, Felbecke, Harbecke, Obringhausen, Selkentrop, Werpe und Wormbach – so vital wie selten zuvor. Während in vielen ländlichen Regionen Bevölkerungszahlen stagnieren oder gar sinken, verzeichnet das Schmallenberger Hawerland seit 1975 eine bemerkenswerte positive Entwicklung: Insgesamt 1.105 Menschen leben hier heute (Stand 31.12. 2024), fast 300 mehr als vor fünf Jahrzehnten.

Mit aktuell 433 Bewohnern ist Wormbach das Herz des Hawerlands und konnte dank neuer Baugebiete seinen Einwohnerstand seit 1975 um mehr als 150 ausbauen.



Das ursprünglich von der Landwirtschaft geprägte Dorf zählt heute 153 Einwohner – ein Plus von über 80 Prozent gegenüber 1975. Mit 192 Menschen ist Werpe der zweitgrößte Ort bezüglich der Einwohnerzahl. Felbecke (148), Harbecke (115) und Obringhausen (37) zeigen ebenfalls moderate Zuwächse. Neben der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Wormbach, der Urkirche des Sauerlandes, sind eindrucksvolle Kapellen in allen anderen Orten historischer und sichtbarer Mittelpunkt. Das energieautarke Dorf Ebbinghof (27) bleibt klein, ist jedoch durch einige tausend Urlaubsgäste jährlich, im Familienhotel Ebbinghof und in Pensionen und Ferienwohnungen, ein bestens frequentierter Ferienort.

Neue Baustrukturen – Neue Nachbarschaften

In Wormbach und Selkentrop entstanden in den letzten zehn Jahren mehrere Neubau- und Mehrgenerationenwohnprojekte. Moderne Architekturen fügen sich dezent in die Fachwerklandschaft ein, während leistungsfähige Breitband-Internetanschlüsse das Homeoffice ermöglichen. In Harbecke locken kompakte Grundstücke in Hanglage, und in Werpe erweitert ein Dorfgemeinschaftshaus das kulturelle Angebot.

Gemeinsames Herzstück: Vereine und Engagement

Die positive Entwicklung in den Dörfern des Hawerlandes wäre ohne das ehrenamtliche Engagement kaum denkbar: Sauerlandkapelle Wormbach und Schützenbruderschaft

St. Jodokus Wormbach beleben die Feste, Theaterverein Hawerland und Chorgemeinschaft Cäcilia sorgen für Kulturabende, Sportverein Wormbach und Freiwillige Feuerwehr Felbecke und weitere Vereine und Organisationen engagieren sich für Jung und Alt, Hawerland e.V. koordiniert Dorfentwicklungsprojekte.



Das Hawerland ist kein stiller Zipfel der Stadt Schmallenberg, sondern ein wachsender Lebensraum, in dem ländliche Idylle und moderner Wohnkomfort Hand in Hand gehen. Die positive Bevölkerungsentwicklung in Wormbach, Selkentrop und Co. zeigt: Wer hier lebt, bleibt – oder zieht von außerhalb gern hinzu. 50 Jahre Schmallenberg, sieben Orte, eine Erfolgsgeschichte.





