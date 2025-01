Haus Cramer Gruppe behauptet sich gegen den Markttrend

Stabile Jahresbilanz 2024

Trotz eines schwierigen Marktumfelds fällt die Bilanz der Haus Cramer Gruppe für das Jahr 2024 positiv aus. Der Absatz nach Hektolitern ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen, er lag um 0,5 Prozent höher als im Jahr 2023. Damit konnte die Haus Cramer Gruppe ihre Position in einem hoch kompetitiven Umfeld verbessern, obwohl das Jahr zahlreiche Herausforderungen mit sich brachte. Dazu zählten beispielsweise die generelle Konsumzurückhaltung der Verbraucher sowie ein bundesweit rückgängiger Bierkonsum. „Umso erfreulicher ist unsere Bilanz, mit der wir als Team mit Recht zufrieden sein können“, sagt Raphael Rauer, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. „Sie belegt, dass unsere strategische Ausrichtung richtig ist und die Anpassungen unseres Geschäfts an die aktuelle Situation Wirkung zeigen.“

Während der Gesamtabsatz der Haus Cramer Gruppe im Inland stabil blieb, zog das Auslandsgeschäft weiterhin an. Hier konnte gegenüber dem Vorjahr erneut ein Plus erzielt werden. Vor allem das Geschäft in Afrika und Asien verzeichnete starke Zuwachsraten.

Quelle: Warsteiner

Besonders positiv entwickelte sich im Inland die Biermarke Oberbräu Hell, deren Markenauftritt im vergangenen Jahr optisch leicht verändert und gegenüber dem Wettbewerb stärker differenziert wurde: Der Absatz des hellen Vollbiers stieg in 2024 gegenüber dem Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich. Generell ist die Getränkegruppe mit der Entwicklung ihrer Marken, u.a. den Regionalbieren Paderborner und Herforder sowie verschiedenen Bieren der König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg, zufrieden. Besonders erfreulich ist außerdem der steile Aufwärtstrend der Warsteiner NaturRadler-Range, die erst im vergangenen Jahr durch die zusätzliche Geschmacksrichtung Grapefruit ergänzt wurde. Getragen wird die positive Entwicklung der Haus Cramer Gruppe zudem durch die Entwicklung der Third Party Brands, zu denen u.a. die spanische Lifestyle-Marke Estrella Galicia sowie die Spezialitätenbiere der irischen Rye River Brewing Company zählen. Hier konnte der Absatz durch verschiedene Vertriebskooperationen erfolgreich im zweistelligen Prozentbereich in die Höhe getrieben werden, genauso wie der Geschäftsbereich Contract Filling.