Hasse chehört…?

„Weiste, wat dat schönste am Frühling is, Lisbeth?“ „Na is doch klar, dat frische Chrün und de Primeln und dat janze Gedöns, wat endlich außer Erde kommt, woll?“ „Dat auch. Abba dat allerschönste is, dat de Mannsleute endlich widda außem Haus kommen!“ „Haste auch widda recht, Fine. De Leute sajen ja imma, wie chemütlich diese dunkle Jahreszeit doch is, so mit de Kerze an und so. Abba dat de den janzen Tach den Kerl vor de Füße hast, da spricht keiner drübba.“ „Chenau. Einfach nur lästig! Is man cherade mit dem Essen fertich, da wird schon direkt jefracht, wat et zum Kaffee chibt. Ich sach dir.“ „Jau. Ich hatte […]