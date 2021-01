Hasse chehört….?

„Sach ma, Fine, wat is denn mit deinem Otto los, den kricht man jar nich mehr zu Jesicht.“ „Jau, der is in seinem Bastelkeller am Fuckeln. Weißte, der macht doch jetzt auf Strom.“ „Wie dat denn?“ „Na, mit seinem Fahrrad, über diesen Dynamo und so nen Jedöns. Weißich auch nich, wie er dat meint, abba da sparen wa dann wenichstens den Strom für de janzen Cheräte im Haus.“ „Haste Töne. Und dat lohnt sich?“ „Dat hoffe ich, Lisbeth. Wir hatten nach der letzten Stromrechnung ma so jedacht, dat muss doch auch […]