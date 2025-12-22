Hardtkopf bei Oberkirchen

Kappest Kleinode

Ein Steig, der steil genug ist, um seinen Namen zu verdienen, ein Gipfelkreuz und weite Blicke – das sind die Höhepunkte am Meinholf-Mergheim-Steig über die Hardt bei Oberkirchen. Die Veränderungen der letzten Jahre haben den höchsten Punkt des Weges nun zu einem Kleinod besondere Art werden lassen.



Den Wanderwegemacher Meinolf Mergheim aus Schmallenberg-Oberkirchen wurde im WOLL-Magazin aus dem Sommer 2021 vorgestellt – zusammen mit dem nach ihm benannten Weg über den Hausberg Oberkirchens, der Hardt. Borkenkäferfraß hat die Landschaft entlang des Weges seither grundlegend umgestaltet.



Der Gipfel der Hardt (659 m) liegt in einer naturbelassenen Buchenwaldparzelle mit ein paar Felsen, Baumriesen und -ruinen voller Baumpilze. Dieses Stück Wald rund um das von Meinolf Mergheim aufgestellte Gipfelkreuz allein macht den Ort schon zu einem Kleinod und vermittelt beinahe Urwaldatmosphäre. Der angrenzende Fichtenwald ist inzwischen teilweise verschwunden. So ergeben sich aus dem Buchenwald weite Durchblicke auf die Almert, den Rothaarkamm und den Wilzenberg. Auch den anderen Oberkirchener Premium-Aussichtspunkt, die Pütte, sieht man aus einer neuen, ganz ungewohnten Perspektive.



Der Hardtkopf ist über den Oberkirchener Wanderweg O3 vom Dorfkern Oberkirchens aus zu erreichen. Der Weg bietet neben dem Gipfel noch eine ganze Reihe weiterer Ausblicke in das Sorpetal, Holthausen und Bad Fredeburg und führt mit Deimanns Knollenhütte auch an einer Einkehrmöglichkeit vorbei.