Hansestadt Soest bei Stadtführung erleben

Ob man die Sauerländer Nachbarstadt Soest zum ersten Mal besuchen oder alte Winkel neu entdecken möchte, mit einer Stadtführung lässt sich die Geschichte der Hansestadt lebendig und unterhaltsam erleben. Eine flexible und abwechslungsreiche Stadtführung wird unter anderem von stadtfuehrung-soest.de angeboten. Ob für Einzelgäste, Familien, Reisegruppen oder Schulklassen: Das Angebot ist vielseitig und bleibt dennoch individuell. Wählen können interessierte Besucher aus rund 30 Themenführungen – von klassischen Altstadt-Rundgängen über mittelalterliche Anekdötchen bis zu Krimitouren, Nachtwächter-Gängen oder kindgerechten Erlebnisführungen.

Altstadtführung durch die Gassen

Regelmäßige öffentliche Altstadttouren finden samstags um 14:30 Uhr statt – in den Monaten April bis Oktober sowie zur Weihnachtsmarkt-Zeit zusätzlich mittwochs und donnerstags. Besonders beliebt: die „Altstadtführung“ mit ihren Gassen aus Grünsandstein, Fachwerkhäusern, Blick auf den Stadtwall und spannende Anekdoten aus 1.000 Jahren Stadtgeschichte.

Doch das ist längst nicht alles: Themenführungen für jeden Geschmack. Wer düstere Geschichten liebt, bucht die Krimi-Tour und entdeckt Soest als Bühne vergangener Intrigen. Familien mit Kindern kommen bei der Kinder-Stadtführung auf ihre Kosten, wenn Geschichte spielerisch erlebbar wird. Liebhaber alter Architektur lernen bei Kirchenführungen oder speziellen Wall-Touren sakrale Kunst und mittelalterliches Stadtbild.

Wenig gehen – viel sehen

Für Gruppen gibt es außerdem individuelle Formate, z. B. für Busreisen oder Senioren: Kurz & knapp unter dem Motto „wenig gehen – viel sehen“, das auf Wunsch auch barrierefrei gestaltet werden kann. Auch ermäßigte Konditionen für gemeinnützige Organisationen sind möglich. Der Erfolg liegt im Detail: Die Führungen sind nicht nur fachlich fundiert, sondern lebendig umgesetzt – mit Humor, lokalem Wissen und viel Persönlichkeit des Guides.

Dank des umfangreichen Ticketshops auf der Seite stadtfuehrung-soest.de können Führungen bequem online gebucht und passende Termine sofort eingesehen werden. Von romantisch-sakral bis kriminalistisch-witzig – für jede Gruppe gibt es ein passendes Format.