Hannah Neise holt Weltcupführung

Beim Weltcup in Altenberg bedeutet Rang 3 den Sprung an die Spitze der Gesamtwertung / Jacqueline Pfeifer im Schneerennen mit nur einem Lauf 13. / Neise auf Platz vier im Mixed-Team mit Axel Jungk

In einem vom Schneefall geprägten Weltcup-Rennen, in dem es nur einen Lauf gab, kehrten die Damen im Skeleton zurück auf den europäischen Kontinent. Hannah Neise vom BSC Winterberg bestätigte dabei die in Asien gezeigten Ergebnisse und holte erneut einen Podestplatz. Mit Platz drei holte sich Neise die Führung im Weltcup nach langer Wartezeit vor dem einzigen Lauf.

„Wir haben zwei Stunden gewartet. Platz drei ist viel besser als ich es erwartet hattet“, sagte Neise nach dem Rennen. Jacqueline Pfeifer von der RSG Hochsauerland war als zweite Sportlerin aus dem Bereich des Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverbands (NWBSV) am Start. Sie zog nach gutem Training und Platz 13 im Rennen folgendes Fazit: „Ich bin komplett unzufrieden. Ich hatte mir hier definitiv mehr erhofft.“ Siegerin wurde die Belgierin Kim Meylemans, die ihren ersten Weltcupsieg überhaupt feierte. Dahinter holte Susanne Kreher (BSC Sachsen Oberbärenburg) den zweiten Platz mit einer hundertstel Sekunde Vorsprung vor Neise. Die vierte Deutsche im Feld, Corinna Leipold (WSV Königssee), wurde Achte.

Somit verpasste Pfeifer auch einen Platz in einem der beiden deutschen Mixedteams. Hier ging Neise mit Axel Jungk (BSC Sachsen Oberbärenburg) an den Start. Beim Sieg der Briten Tabitha Stoecker und Marcus Wyatt wurde das sauerländisch-sächsische Duo Vierter hinter dem anderen deutschen Team Kreher / Christopher Grotheer (BRC Thüringen), die Dritte wurden.

Bildzeile: Die belgische Siegerin Kym Meylemans (Mitte) wird von den Deutschen Susanne Kreher (links) und Hannah Neise auf dem Podest umrahmt. – Foto: Viesturs Lacis / BSD