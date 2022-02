Hannah Neise Gold

Ein Sauerländer Mädchen aus Schmallenberg hatte einen Traum. Olympia. Der Traum wurde war. Trotz Corona. Und jetzt überstrahlt die Goldmedaille diesen Traum. Hannah Neise, Du hast Geschichte geschrieben. Für die Sportart Skeleton. Für das Sauerland. Für Schmallenberg. Für die jungen Menschen mit Herz. Du bist ein Stern für alle, die an sich glauben. Für alle, die Ziele mit Konsequenz verfolgen. Für alle, die daran glauben, das sich Leistung lohnt. Wir sind so stolz auf Dich!

In vier gigantischen Rennen bei den Olympischen Spielen in Peking schaffte die Schmallenbergerin Hannah Neise etwas, was vorher noch keine Skeleton-Sportlerin aus Deutschland vor ihr geschafft hatte. Hannah Neise gewann die erste Goldmedaille für Deutschland im Skeleton. Und das mit 21 Jahren. Nur Insider, die den sportlichen Werdegang der jungen Sauerländerin seit Jahren verfolgten, hatten ihr schon jetzt eine solche Leistung zugetraut. Heute hat sie es wahr gemacht. Es trifft zu, was WOLL-Autor Michael Martin im seinem Buch schon immer behauptete: „Sauerländer. Besser geht’s nicht.“ Und jetzt natürlich: „Sauerländerin. Besser geht’s nicht.“

Wir gratulieren der herausragenden Sportlerin Hannah Neise zum Gewinn der Goldmedaille und sind stolz sagen zu können: „Eine von uns!“