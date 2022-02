Hannah Neise: Das tut richtig gut

Heute gab es bei den Olympischen Winterspielen in Peking die erste Medaille für eine Sportlerin aus Deutschland. Die Skispringerin Katharina Althaus gewann Silber im Skisprung-Wettbewerb der Damen. Das Interesse an der Olympiade im fernen China steigt und schon bald stehen Sportlerinnen und Sportler aus dem Sauerland im Blickpunkt des Interesses. Die Schmallenbergerin Hannah Neise trägt am kommenden Freitag und Samstag die vier Rennen um olympische Medaillen in der Eisbahn von Peking aus. Nach der überstandenen Corona-Infektion hat die Sauerländerin schon erste Trainingseinheiten auf dem Eis absolviert. Heute Nachmittag konnten wir mit der 21jährigen Top-Athletin aus dem Sauerland im Olympiadorf telefonieren.

Entfernung und Kälte: bei der Eröffnungsfeier nicht dabei

Quelle: Paul Hüttemann Team Deutschland Hannah Neise bei Olympia in Peking Foto: Paul Hüttemann Team Deutschland

WOLL: Hannah, wie waren Deine Eindrücke von der Eröffnungsfeier im Olympiastadion?

Hannah: Ich war bei der Eröffnungsfeier nicht dabei. Aufgrund der großen Entfernung von unserem Olympiadorf zum Olympiastadion und auch wegen der Kälte hat von uns Rodlern, Skeletonis, Bobfahrern und Ski-Alpin-Athleten keiner an der Feier teilnehmen können.

WOLL: Wie ist die Stimmung im Olympiadorf?

Hannah: Die Stimmung ist, so wie ich das beurteilen kann, ganz gut. Ich bin ja zum ersten Mal bei Olympia dabei.

WOLL: Gab es schon Begegnungen mit Sportlerinnen und Sportlern aus den anderen Disziplinen und den anderen Nationen?

Hannah: Ja klar, wir treffen uns alle in der großen Mensa. Hier kommen alle Sportlerinnen und Sportler und die Offiziellen aller Sportarten, die hier untergebracht sind, zusammen. Alles unter den angesagten Coronaregelungen, zum Beispiel sitzt jeder an einem Einzeltisch.

WOLL: Konntest Du schon erste Trainingsläufe in der Bob- und Rodelbahn machen?

Hannah: Bisher hat es inoffizielle Trainingsläufe gegeben. Die Bahnverhältnisse sind etwas anders als im Oktober. Daran gilt es sich zu gewöhnen. Jetzt folgen noch sechs offizielle Trainingsläufe. Danach lässt sich sagen, wie gut ich mit der Olympiabahn klarkomme.

WOLL: Heute haben die Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen begonnen. Auch hier im Sauerland steigt langsam die Begeisterung. In Schmallenberg hängt bei Dir zuhause ein Banner über der Straße „Schmallenberg grüßt Hannah Neise“.

Hannah: Meine Mama hat mir schon ein Foto geschickt. Das ist sehr schön und tut richtig gut.

WOLL: Wir danken Dir für das Gespräch und wünschen Dir alles Gute für die kommenden Tage und für die Rennen am kommenden Wochenende.

Die Fotos von Hannah Neise aus Peking sind von Paul Hüttemann – Team Deutschland.