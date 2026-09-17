Handwerkstag im „Macherland“

Handwerk ausprobieren, Traumberuf entdecken: Das geht mit der Mobilen Schülerwerkstatt der Handwerkskammer Südwestfalen

Acht Betriebe und Einrichtungen aus der Umgebung stellten dabei ihre Ausbildungsberufe vor und knüpften Kontakte zu den Neunt- und Zehntklässlern des Gymnasiums Laurentianum in Arnsberg. „Das Beste an der Mobilen Schülerwerkstatt ist: Durch die praktischen Übungen merken die Schülerinnen und Schüler direkt, was ihnen Spaß macht und entdecken eigene Talente“, erklärt Yvonne Köhler aus dem Team Fachkräftesicherung der Handwerkskammer Südwestfalen. So konnten die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel einen Sehtest durchführen oder einen Bagger steuern. „Einblicke, die im Klassenzimmer nicht möglich sind.“„Für unsere Schülerinnen und Schüler ist das eine optimale Gelegenheit, neue Berufe kennenzulernen und Einblicke zu bekommen, die im Klassenzimmer nicht möglich sind. Eine tolle Aktion“, sagt Nicole Henneke, Koordinatorin für Berufliche Orientierung am Gymnasium Laurentianum.

Quelle: Patricia Korn Quelle: Patricia Korn

Die Jugendlichen gingen dabei in Gruppen von Station zu Station, um alle Gewerke und Berufe kennenzulernen. „Durch die kleinen Gruppen kommen die Betriebe unkompliziert mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch. Oft wird aus diesem Erstkontakt später ein Praktikumsplatz oder sogar eine Ausbildung. Einige Betriebe hatten außerdem ihre Ausbildungsbotschafter dabei, die den Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe aus ihrer Ausbildung berichteten“, so Yvonne Köhler. Die Ausbildungsbotschafter sind selbst Azubis, die von der Handwerkskammer Südwestfalen speziell für ihren Einsatz an Schulen vorbereitet werden.

Quelle: Patricia Korn Quelle: Patricia Korn

„Macherland“ im Sauerland-Museum

Im Sauerland-Museum wird derzeit die Ausstellung „Macherland – Wo Industrie Geschichte schreibt“ gezeigt. „Die vielen Handwerker im Sauerland haben natürlich dabei geholfen, die Industrie in unserer Region aufzubauen – das passt perfekt“, sagt Museumsleiter Dr. Oliver Schmidt.

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Diese Betriebe und Einrichtungen waren bei den Handwerkstagen im Sauerland-

Museum dabei: