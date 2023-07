Handwerker und Arbeitgeber auf Herbstmarkt in Bamenohl

Am 17. September findet in Finnentrop-Bamenohl wieder der traditionelle Herbstmarkt statt. Händler, Kreative und Vereine, meist aus der Gemeinde Finnentrop, präsentieren ihre heimischen Produkte und bieten diese den Besucherinnen und Besuchern an. Wie bereits in den letzten Jahren wird auch wieder ein Kreativmarkt in den Herbstmarkt integriert. Neben dem Markttreiben hat der Gewerbeverein auch wieder ein attraktives Programm auf der Sparkassenbühne zusammengestellt.

Neu ist, dass in diesem Jahr erstmals auch Handwerker, Dienstleister und Firmen aus der Gemeinde Finnentrop eingeladen sind, sich beim Herbstmarkt als Arbeitgeberinnen und -geber zu präsentieren. „Die Suche nach qualifiziertem Personal und geeigneten Auszubildenden stellt eine große Herausforderung dar, die uns alle umtreibt,“ erläutert Frank Nennstiel, 1. Vorsitzender des Gewerbevereins, das erweiterte Angebot. „Aus diesem Grund entstand die Idee, mit dem Herbstmarkt eine Plattform bereitzustellen, auf der sich auch Finnentroper Handwerker und Unternehmen mit dem Leistungsspektrums ihrer Unternehmung und dem Angebot an Ausbildungsstellen, Berufen und sonstigen vakanten Stellen präsentieren können. Hierzu ist nicht viel Aufwand nötig. Ein Stehtisch und ein Ansprechpartner, der viel über das Unternehmen und die Arbeit dort erzählen kann, reichen völlig aus.“

Anmeldungen von Händlern, Kreativen, Vereinen, Handwerkern und Firmen zum Herbstmarkt werden noch bis Ende Juli über die Mailadresse info@gewerbeverein-finnentrop.de entgegengenommen. Das ausfüllbare Anmeldeformular finden Interessierte unter www.gewerbeverein-finnentrop.de/aktuelles .