Handwerk zum Anfassen

An einem Vormittag den Traumjob finden: Das geht mit der Mobilen Schülerwerkstatt der Handwerkskammer Südwestfalen.

Es ist vielleicht die einfachste Möglichkeit, um herauszufinden, ob einem ein Beruf gefällt oder nicht: Einfach selbst ausprobieren. Genau das können Schülerinnen und Schüler mit der Mobilen Schülerwerkstatt der Handwerkskammer Südwestfalen. Die Mobile Schülerwerkstatt besucht Schulen und kommt in die Klassenzimmer: Lokale Handwerksbetriebe stellen ihren Betrieb und ihr Gewerk vor – mit praktischen Übungen, bei denen die Jugendlichen selbst anpacken können.



Kurz vor den Sommerferien war die Mobile Schülerwerkstatt an der Städtischen Realschule in Arnsberg-Hüsten zu Gast. 140 Schülerinnen und Schüler probierten sich dabei als Orthopädieschuhmacher, Dachdecker oder Straßenbauer aus.



Elf Betriebe und Einrichtungen aus der Umgebung stellten ihre Berufe vor und knüpften Kontakte zu den Acht- und Neuntklässlern. „Für unsere Schülerinnen und Schüler ist das eine optimale Gelegenheit, neue Berufe und neue Perspektiven kennenzulernen – und manche finden sogar direkt einen Praktikumsplatz oder sogar eine Lehrstelle. Eine tolle Aktion“, sagt Heike Helber, Koordinatorin für Berufliche Orientierung an der Realschule Hüsten. Die Jugendlichen gingen dabei von Station zu Station, vom Optiker über den Maler bis zum Haustechnik-Betrieb, um alle Gewerke und Berufe kennenzulernen.



Den Azubi von morgen in der Schule treffen

Dabei absolvierten sie an jeder Station praktische Übungen: So wurde auf dem Schulhof beispielsweise ein Bagger gesteuert oder am Schweißsimulator in der virtuellen Realität eine Schweißnaht gezogen. „Viele Betriebe sind mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch gekommen, die sich jetzt ein Praktikum oder eine Ausbildung im Handwerk vorstellen können. So finden wir die Fachkräfte der Zukunft“, freut sich Yvonne Köhler aus dem Team Fachkräftesicherung der Handwerkskammer Südwestfalen.



Sie wollen bei den Handwerkstagen an Schulen mit der Mobilen Schülerwerkstatt mitmachen? Melden Sie sich gerne beim Team Fachkräftesicherung der Handwerkskammer Südwestfalen.



Kontakt: Yvonne Köhler, 02931 877 178, yvonne.koehler@hwk-swf.de

Quelle: HWK Südwestfalen/WOLL-Extramagazin Karriere und Handwerk