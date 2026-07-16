Handwerk zum Anfassen an der Realschule Hüsten

140 Schülerinnen und Schüler probieren sich als Orthopädieschuhmacher, Dachdecker oder Straßenbauer aus: Die Mobile Schülerwerkstatt der Handwerkskammer Südwestfalen war an der Städtischen Realschule in Arnsberg-Hüsten zu Gast.

Elf Betriebe und Einrichtungen aus der Umgebung stellten dabei ihre Berufe vor und knüpften Kontakte zu den Acht- und Neuntklässlern. „Für unsere Schülerinnen und Schüler ist das eine optimale Gelegenheit, neue Berufe und neue Perspektiven kennenzulernen – und manche finden sogar direkt einen Praktikumsplatz oder sogar eine Lehrstelle. Eine tolle Aktion“, sagt Heike Helber, Koordinatorin für Berufliche Orientierung an der Realschule Hüsten. Die Jugendlichen gingen dabei von Station zu Station, vom Optiker über den Maler bis zum Haustechnik-Betrieb, um alle Gewerke und Berufe kennenzulernen.

Den Azubi von morgen in der Schule treffen

Dabei absolvierten sie an jeder Station praktische Übungen, beispielsweise wurde auf dem Schulhof ein Bagger gesteuert oder am Schweißsimulator in der virtuellen Realität eine Schweißnaht gezogen. „Viele Betriebe sind mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch gekommen, die sich jetzt ein Praktikum oder eine Ausbildung im Handwerk vorstellen können. So finden wir die Fachkräfte der Zukunft“, freut sich Yvonne Köhler aus dem Team Fachkräftesicherung der Handwerkskammer Südwestfalen.

Diese Betriebe und Einrichtungen waren beim Handwerkstag an der Realschule Hüsten dabei:

Hermann Vogt GmbH & Co. KG

Sauer & Sommer Straßen- und Tiefbau GmbH

Brillen Rottler GmbH & Co. KG

GEBRO HERWIG Haustechnik GmbH

Jaeger Haustechnik GmbH + Co KG Arnsberg

FHS Holztechnik GmbH

Sektor-Werbung GmbH & Co. KG

Malerbetrieb Wiese GmbH & Co. KG

LANDSKNECHT Orthopädie Schuhtechnik GmbH & Co. KG

Gesundheitsfachschule für PTA des HSK

GLW Arnsberg GmbH

Sie wollen bei den Handwerkstagen an Schulen mit der Mobilen Schülerwerkstatt mitmachen? Melden Sie sich gerne beim Team Fachkräftesicherung der Handwerkskammer Südwestfalen.

Kontakt: Yvonne Köhler, 02931 877 178, yvonne.koehler@hwk-swf.de