Handwerk ehrt junge Ausnahmetalente

Foto (Handwerkskammer Südwestfalen / Chantal Grossmann) HwK-Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt (r.) mit den Besten ihres Berufs (v. l.): Sofie Golowatschow (Kauffrau für Büromanagement, FOSCH GmbH, Marsberg), Luca Jan Amzehnhoff (Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Heinemann Haustechnik GmbH, Kirchhundem), Maik Wagner (Informationselektroniker, SP: Bürosystemtechnik, Hees Bürowelt Unternehmensgruppe, Siegen) und Jonathan Fast (Technischer Modellbauer, FR: Gießerei, Herscheider Modellbau GmbH, Herscheid). Nicht auf dem Bild ist Luca Bastian Meier (Feinwerkmechaniker, Paul Köster GmbH, Medebach).

Zum 72. Mal sind im bcc Berliner Congress Center die Bundessiegerinnen und -sieger in Europas größtem Berufswettbewerb – der Deutschen Meisterschaft im Handwerk (DMH) – ausgezeichnet worden. Unter den 113 Siegerinnen und Sieger sind auch fünf aus dem Kammerbezirk Südwestfalen:

– Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Luca Jan Amzehnhoff (Heinemann Haustechnik GmbH, Kirchhundem)

– Feinwerkmechaniker Luca Bastian Meier (Paul Köster GmbH, Medebach)

– Informationselektroniker, SP: Bürotechnik Maik Wagner (Hees Bürowelt GmbH, Siegen)

– Kauffrau für Büromanagement Sofie Golowatschow (Fosch GmbH, Marsberg)

– Technischer Modellbauer, FR: Gießerei Jonathan Fast (Herscheider Modellbau GmbH, Herscheid).

Sie setzten sich gegen insgesamt 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch. Ehrengäste der Abschlussfeier waren Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und Alfred Gislason, Bundestrainer der deutschen Männer-Handballnationalmannschaft. „Diese kommende Generation junger Fachkräfte macht greifbar, wie viel Exzellenz im Handwerk steckt: Mit viel Ehrgeiz und noch mehr Leidenschaft haben sie sich in Europas größtem Bundeswettbewerb unter den besten Absolventinnen und Absolventen ihres Ausbildungsjahrgangs durchgesetzt“, gratulierte Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), den Bundessiegerinnen und Bundessiegern. „Besonders freut mich, dass nach den Pandemiejahren die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie auch der auf allen Ebenen durchgeführten

Wettbewerbe wieder steigt. Denn gemeinsam zeigen wir, dass Leistungsbereitschaft, Verantwortung und Engagement die große Bühne gehört!“



Auch Hendrik Schmitt, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer (HwK) Südwestfalen, schließt sich dem an: „Herzlichen Glückwunsch an alle Bundessiegerinnen und Bundessieger und ganz speziell natürlich an die fünf aus dem Kammerbezirk Südwestfalen! Ihr unermüdlicher Einsatz hat sich gelohnt. Sie können zu Recht stolz darauf sein, die Besten Ihres Gewerks zu sein – eine herausragende Leistung, die unser aller Anerkennung mehr als verdient!“

Über die Deutsche Meisterschaft im Handwerk

Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills ist in Deutschland und Europa einzigartig: In über 130 Gewerken messen sich in bis zu vier aufeinander aufbauenden Ebenen die besten Absolventinnen und Absolventen einer beruflichen Ausbildung. Das heißt: Mehr als 3.000 Jugendliche starten deutschlandweit in den

Wettbewerb um den Bundestitel in ihrem Gewerk. Die DMH steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Ausrichter der Deutschen Meisterschaft sind der ZDH und die Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk. Dabei werden sie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt.

Gestartet wird auf Innungs- oder Kammerebene: Die besten Prüflinge des Jahres messen sich in praktischen Aufgaben: Dabei gilt es, das ganze Können der Ausbildung abzurufen und das eigene Handwerk unter Zeitdruck zur Perfektion zu bringen. Schon auf der darauffolgenden Landesebene können sich die Siegerinnen und Sieger für ein

Weiterbildungsstipendium bewerben, das sie in ihrer Bildungskarriere fördert, etwa bei der Meisterausbildung. Zusätzlich können sich die rund 900 Landessiegerinnen und -sieger in den Bundeswettbewerben messen, die die Fachverbände ausrichten.

