„Handgemacht“ in der Domschänke

Nächste Veranstaltung der FreiZeitFrauen am 15. September

Die Arbeitsgruppe „Starke Frauen“, eine Untergruppe des Stadtmarketing Warstein e.V., veranstaltet an jedem 15. eines Monats eine „FreiZeitFrauen“-Aktion, also ein Angebot speziell für Frauen. Bei der September-Aktion gibt es Kreativ-Anleitungen für kleine Gruppen von bis zu zehn Frauen zu den Themen Makramee-Ring mit Trockenblumen gestalten, Papierblumen aus Buchseiten falten, Aquarell-Karten malen und Schlüsselanhänger aus Perlen stecken. Das Material kann zum Selbstkostenpreis vor Ort erworben werden. Wer einfach nur zum Quatschen kommt, ist selbstverständlich auch herzlich willkommen.

Das Angebot richtet sich an Frauen jeden Alters und jeden Hintergrunds. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung gebeten über den Link: https://beteiligung.nrw.de/k/1028944.