Magazin für die Sauerländer Lebensart

„Handgemacht“ in der Domschänke

Die nächste FreiZeitFrauen-Aktion „Handgemacht“ findet am Dienstag, 15. September, 19 Uhr in der Galerie des Sudhauses statt. Interessierte Frauen treffen sich die Frauen zum Basteln, Handarbeiten, Malen – alle sind herzlich eingeladen.

14. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Roswitha Lindemann

Nächste Veranstaltung der FreiZeitFrauen am 15. September

Die Arbeitsgruppe „Starke Frauen“, eine Untergruppe des Stadtmarketing Warstein e.V., veranstaltet an jedem 15. eines Monats eine „FreiZeitFrauen“-Aktion, also ein Angebot speziell für Frauen. Bei der September-Aktion gibt es Kreativ-Anleitungen für kleine Gruppen von bis zu zehn Frauen zu den Themen Makramee-Ring mit Trockenblumen gestalten, Papierblumen aus Buchseiten falten, Aquarell-Karten malen und Schlüsselanhänger aus Perlen stecken. Das Material kann zum Selbstkostenpreis vor Ort erworben werden. Wer einfach nur zum Quatschen kommt, ist selbstverständlich auch herzlich willkommen.

Das Angebot richtet sich an Frauen jeden Alters und jeden Hintergrunds. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung gebeten über den Link: https://beteiligung.nrw.de/k/1028944.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Foto: Pixabay
Kunst und Kultur
Perspektive Schützenfeste 2021?
3. Dezember 2020 | 2 Minuten Lesezeit
Kunst und Kultur
Bereit für Morgen: Fünf Open-Air-Konzerte der Volksbanken und der Fantastischen Vier feiern eine Zukunft voller Zuversicht
21. Juli 2021 | 3 Minuten Lesezeit
Kunst und Kultur
Etwas grau und viel Gold
16. Juli 2021 | 2 Minuten Lesezeit