Hachen zeigt, was Gesundheit vor Ort leisten kann

Wenn der Weg zum Bäcker plötzlich unsicher wird, wenn Schwindel den Alltag bestimmt oder Schmerzen die Beweglichkeit einschränken, wird deutlich, wie wertvoll Gesundheit ist. Genau hier setzt der Hachener Gesundheitstag am Samstag, 28. März 2026, an. Von 9.00 bis 17.00 Uhr bündeln zahlreiche Gesundheitsdienstleister aus Hachen, Sundern und Arnsberg ihr Wissen – mitten im Ort, für die Menschen der Region.

Rund um die Hachener Straße entsteht an diesem Tag ein offenes Netzwerk aus Information, Beratung

und praktischen Angeboten. Ziel ist es, Wege aufzuzeigen, wie Mobilität, Selbstständigkeit und Lebensqualität langfristig erhalten bleiben können. Initiator der Veranstaltung ist René Tietz vom Körperwerk in Hachen. Ihm war es ein besonderes Anliegen, die vielfältige Kompetenz vor Ort sichtbar zu machen und die Anbieter miteinander zu vernetzen. Die Räumlichkeiten des Körperwerks stellt er dafür vollständig zur Verfügung – auch für nicht ansässige Partner. „Gesund älter werden bedeutet nicht nur, Jahre zu zählen, sondern jedem Jahr mehr Beweglichkeit und Sicherheit zu schenken. Wir haben hier in Hachen und im Stadtgebiet eine außergewöhnlich hohe fachliche Kompetenz. Diese möchten wir an einem Tag zusammenführen – nahbar, praxisorientiert und für alle Generationen zugänglich“, so René Tietz.

Vortragsprogramm:

09:30 Uhr – Vestibulartherapie (Neurologische Klinik Sorpesee)

11:00 Uhr – Bewegungsanalyse (Orthopädie-Schuhtechnik Landsknecht)

12:30 Uhr – Barrierefreiheit im Alltag (Ango Lifte mit System GmbH)

13:30 Uhr – Tagespflege (Tagespflege Langscheid)

15:00 Uhr – Schmerzen im Alltag (Dr. Holger Michel)

Workshop zur Sturzprävention im Körperwerk

Neben den Fachvorträgen präsentieren sich zahlreiche Aussteller aus dem Stadtgebiet Sundern und

Arnsberg. Der persönliche Austausch steht dabei im Mittelpunkt – kompetent, verständlich und direkt.

Für das leibliche Wohl ist auf dem Parkplatz des Körperwerks gesorgt.

Der Gesundheitstag macht deutlich, was in Hachen längst gewachsen ist: ein starkes Netzwerk aus

Gesundheitsdienstleistern, Therapeuten, medizinischen Fachkräften und spezialisierten Anbietern.

Hachen ist damit nicht nur Wohnort, sondern zunehmend auch Gesundheitsstandort – mit einer

beeindruckenden Dichte an Angeboten, die Menschen in allen Lebensphasen begleiten.

Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus Hachen, Sundern und der

gesamten Region – und auf einen Tag, der zeigt, wie viel Gesundheit vor Ort bewegen kann.