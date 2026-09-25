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Gutes tun statt schenken

Wer kennt es nicht? Ein runder Geburtstag, ein Firmenjubiläum oder die jährliche Weihnachtsfeier stehen an, und wieder stellt sich die Frage: Was soll man schenken oder sich wünschen? Die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ bietet ab sofort eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Alternative.

25. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Stadt Olsberg


Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ verleiht ab sofort Spendenboxen

Wer kennt es nicht? Ein runder Geburtstag, ein Firmenjubiläum oder die jährliche Weihnachtsfeier stehen an, und wieder stellt sich die Frage: Was soll man schenken oder sich wünschen? Die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ bietet ab sofort eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Alternative. Unter dem Motto „Spenden statt Geschenke“ verleiht die Stiftung dekorative Spendenboxen für private und geschäftliche Feierlichkeiten.

Gastgeberinnen und Gastgeber können ihre Gäste bitten, auf klassische Präsente zu verzichten und stattdessen einen Beitrag für den guten Zweck in die Box zu werfen. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Modelle, die passend zum jeweiligen Anlass ausgewählt werden können. Fotos und Details zu den Boxen sind auf der Homepage der Bürgerstiftung einsehbar.

Die gesammelten Gelder bleiben zu 100 Prozent in Olsberg. Die Bürgerstiftung setzt die Spenden gezielt für lokale Projekte ein. Dazu gehören unter anderem die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Unterstützung der vielfältigen Vereinsarbeit vor Ort. Jede Spende trägt dazu bei, das gesellschaftliche Miteinander in Olsberg nachhaltig zu stärken.

Unkomplizierte Ausleihe im Rathaus

Die Spendenboxen können ab sofort kostenfrei im Bürgerservice der Stadt Olsberg ausgeliehen werden. Ansprechpartnerin ist die Geschäftsführerin der Stiftung, Mareike Vollmer. Die Ausgabe erfolgt jeweils vormittags. Um eine vorherige Reservierung wird gebeten, damit die gewünschte Box zum Festtermin einsatzbereit ist. Kontakt: www.stiftung-wir-in-olsberg.de / geschaeftsfuehrung@stiftung-wir-in-olsberg.de / Tel. 02962 982 414

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