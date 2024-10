Guten Morgen, Sauerland!

Bevor die erste Tasse Kaffee getrunken, hat Bodo Zapp sich schon seine Gedanken zum bevorstehenden Tag gemacht und niedergeschrieben. Lange Jahre hat er das Tag für Tag für „Die Stimme der Heimat – das Echo der Welt“ getam. Jetzt hier!

30. 10. 2024

Heute feiern wir 100 Jahre Weltspartag. Sparen ist gut, außer wenn die Superreichen super viel Steuern sparen. Sparen könnte man sich Flaschenverschlüsse nur für Kraftbolzen. Oder meterlange Packungsbeilagen mit langen Hinweisen, was ich gleich lesen werde. Auch Sparvorschläge für die anderen, beliebt bei Politikern, finde ich nicht gut. Zeit-Sparpotenzial sehe ich in Läden, wo Kunden erst an der Kasse ihr Kleingeld zählen und ich meist in der falschen Reihe stehe. Ob auch Sparschweine Bio sein sollten? Meine Meinung erspare ich ihnen.

Im Frühjahr kommenden Jahres erscheint ein Buch von Bodo Zapp mit den schönsten Glossen aus 12 Jahren vor und nach der Jahrtausendwende und aktuellen Glossen unserer Tage. Die Zeit ist vorangeschritten, die Themen des Tages sind geblieben.