Guten Morgen, Sauerland!

11. 11. 11.11 Uhr: Es ist wieder soweit, der Hoppeditz erwacht in Düsseldorf. In Köln sind die Weiber los, in Mainz ruft man „Wolle mer se einfange?“. Wir Westfalen machen nicht viele Worte um pünktliche Ausgelassenheit im Rheinland, machen uns aber schlau.