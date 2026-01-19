Gute Musik für die gute Sache: Goodbeats zu Gast beim Lions Club Olsberg-Bestwig

Eine gute Zeit erleben, gute Musik hören – und dabei noch Gutes tun: Das alles zusammen gibt es mit den Goodbeats. In einem Benefizkonzert des Lions Clubs Olsberg-Bestwig macht die Band am Freitag, 24. April, im Kultur- und Eventbahnhof „Linie 73“ in Bigge Station. Jetzt hat der Vorverkauf für das Live-Event begonnen.

Die Goodbeatsverbinden die Faszination von handgemachter Livemusik mit Elementen der DJ-Kultur. Hier kommen Mashups und Mixes live von einer Gitarrenband. Die Sets der Goodbeatshaben einen Flow, der für den Dancefloor gemacht ist. Funk, Reggae, Disco, Rock, Metal, House, Hip-Hop, Charts, Classics: Das Genre- und Songspektrum der Goodbeatsist riesig und wird permanent verändert. Alles ist erlaubt, wenn der Beat stimmt. Bei den Goodbeatsgeht es um pure, echte Livemusik, die ins Blut geht und die Tanzbeine zum Schwingen bringt.

Die Band besteht aus einem Pool von Profi- und Vollblutmusikern: Frontmann Thilo Pohlschmidt steht bereits seit seinem 12. Lebensjahr mit Profimusikern auf der Bühne. Als 13-Jähriger teilte er sich eine Bühne mit dem „Hohepriester des Souls“ Ray Charles. Ein prägendes Erlebnis, das seine Begeisterung für die amerikanische Soul- und Funkmusik der 70-er Jahre entfachte.

In Bigge sind die Goodbeats in einem Benefizkonzert des Lions Clubs Olsberg-Bestwig zu Gast und versprechen „good time“, also eine gute Zeit. Für „good mood“, also gute Atmosphäre, sorgen die heimischen Lions mit ihrem „food & drink-service“, so dass auch für das leibliche Wohl der Gäste bestens gesorgt ist. Hinzu kommt „good thing“, die gute Sache: Der Erlös des Konzerts fließt zu 100 Prozent in die Jugendarbeit in der heimischen Region.

Das Benefizkonzert beginnt am Freitag, 24. April, um 20 Uhr; Einlass ist ab 19.15 Uhr. Eine Eintrittskarte kostet 19 Euro; ab sofort sind Tickets im Vorverkauf im Abteiladen Olsberg sowie in den Tourist-Informationen Meschede und Bestwig zu haben. Online sind Eintrittskarten unter www.linie73-eventbahnhof.de verfügbar.

Der Lions Club Olsberg-Bestwig lädt alle Fans guter Live-Musik zum Benefizkonzert in der „Linie 73“ ein.