Gute Beratung in Sachen Gesundheit und Umweltbewusstsein

Biomarkt und Reformhaus Mommertz

Wer gesund und umweltbewusst leben möchte, findet früher oder später den Weg in den Bioladen oder ins Reformhaus. In Neheim findet man bei MOMMERTZ beides in einem Haus. Hier ist man mit all seinen Ernährungsfragen nicht allein, findet umfassende Antworten – auch in zusätzlichen Workshops und Seminaren. Zudem kann MOMMERTZ mit einem umfassendes Sortiment von über 9.000 Artikeln überzeugen.

Die Hauptstärke im Hause MOMMERTZ liegt ganz eindeutig in der Beratung: „Bei uns sind alle zum Fachberater ausgebildet. Trotzdem müssen wir uns ständig weiterbilden.“ erklärt Inhaberin Nicole Mommertz-Ehlert, die selbst zusätzlich noch Allergieberaterin ist. Zwei Ernährungs- und Diätberaterinnen und eine Kosmetikberaterin sind in ihrem Team, um die entsprechenden Bereiche noch einmal zu intensivieren. Im Fokus steht dabei, den Kunden zu vermitteln, dass gesunde Ernährung – und generell eine gesunde Lebensweise – keine Qual ist, sondern Spaß machen kann und soll.

Schwerpunkt Ernährung

„Wir haben sehr viele junge Kunden, die sich bewusst mit der Umwelt auseinandersetzen – und dadurch automatisch mit der Ernährung“, berichtet die Inhaberin. „Speziell Mütter sind sehr sensitiv, wenn es um ihr Baby geht. Oft geschieht es, dass diese zunächst die Ernährung für ihr Kind hinterfragen, dann aber auch die für sich selbst.“

Bei vielen ist das Interesse an gesunder Ernährung erst dann geweckt, wenn die ersten körperlichen Beschwerden kommen. „Manchmal kommen Kunden“, so Nicole Mommertz-Ehlert, „denen der Arzt geraten hat, die Ernährung umzustellen. Sie wissen dann zwar, was sie nicht essen dürfen, was sie stattdessen in ihrem Ernährungsplan aufnehmen sollen, ist ihnen oftmals nicht klar, viele fühlen sich überfordert.“

Manche Kunden kommen mit Fragen wie „Was hilft bei Neurodermitis, bei Lactose-Intoleranz etc.?“ Die entsprechenden Produkte dafür gibt es bei MOMMERTZ. Ein kurzes Gespräch reicht manchmal nicht aus, deswegen kann man einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren. Hierfür wird das gemütliche Obergeschoss des Biomarkt und Reformhauses genutzt, in dem auch die angebotenen Ernährungskurse, Beautyabende und Workshops stattfinden.

Basen-Fasten-Kurse zum Beispiel. Sie sind das Spezialgebiet von Nicole Mommertz-Ehlert. Hier erklärt sie ihren Kunden, welche Folgen eine Übersäuerung des Körpers durch ungesunde Ernährung haben kann und wie man dem entgegenwirken kann. Die Teilnehmer dieser Kurse leiden oft unter Symptomen wie z. B. Sodbrennen. Einige wollen auch einfach nur etwas Gutes für sich tun – oder ein paar Pfunde verlieren. Die Entgiftung erweist sich in mancherlei Hinsicht als effektiv.

Quelle: Mommertz

„Fühlen und Erleben“ an Beautyabenden

Die Beautyabende stehen unter dem Motto „Fühlen und Erleben“ und sind ein Highlight für alle, die auf Naturkosmetik umsteigen möchten. Hier werden die einzelnen Pflegeschritte unter fachkundiger Anleitung ausprobiert. „Das macht immer sehr viel Spaß und Freude“, berichtet die Inhaberin. Die verwendete Naturkosmetik ist selbstverständlich auch im Laden erhältlich.

Spinnrath

Neu im Sortiment sind die Produkte von Spinnrad. Beliebt bei Menschen, die Handgemachtes lieben, Seife, Lippenpflegestifte oder Shampoos z. B., und/oder die Verpackung sparen möchten. „Vor allem junge Leute mögen das“, so Nicole Mommertz-Ehlert, „aber auch Rentner, die jetzt endlich Zeit haben. „DIY ist zwar arbeitsintensiv, aber es macht Spaß, wenn man weiß, was ist in einem Produkt drin, wie es hergestellt wird – und dann das fertige Produkt sieht.

Ein schöner Beruf

Nicole Mommertz Ehlert, die schon seit ihrem 12. Lebensjahr Vegetarierin ist, hat durch das Vorbild ihres Vaters die Liebe zum Beruf bekommen: „Ganz oft habe ich als Kind erlebt, dass die Kunden sich bei meinem Vater für seine Ratschläge bedankt haben. Da schon habe ich gedacht: Das ist eigentlich ein schöner Beruf.“ Allerdings auch ein äußerst arbeitsintensiver. Aus diesem Grunde riet ihr Vater ihr auch zunächst davon ab. Ohne Erfolg – zum Glück. So machte sie zunächst im väterlichen Geschäft ihre Ausbildung (Einzelhandelsfrau für Diät- und Reformwaren, Abschluss Reformhausfachberater III). 2005 übernahm die heute zweifache Mutter – gemeinsam mit ihrem Mann Ralf Ehlert – den Biomarkt und das Reformhaus.

Wer an den Ernährungskursen und Beautyabenden interessiert ist, kann sich über Facebook, telefonisch oder direkt im Laden danach erkunden.

Quelle: Mommertz

Biomarkt & Reformhaus Mommertz

Mendener Straße 2

59755 Arnsberg-Neheim

02932-81983

www.reformhaus-mommertz.de