 Gut vorbereitet Richtung Cortina 

Sechs Athleten aus NWBSV-Vereinen für Olympia nominiert

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat in seiner Nominierungssitzung 183 Athletinnen und Athleten offiziell für das Team D für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo nominiert. Darunter sind mit Bob-Pilotin Laura Nolte (BSC Winterberg, den Anschieberinnen Neele Schuten und Kira Lipperheide (beide TV Gladbeck), Anschieber Matthias Sommer (BSC Winterberg), den Skeletoni Hannah Neise (BSC Winterberg) und Jacqueline Pfeifer (RSG Hochsauerland) sechs Aktive aus Vereinen aus dem Bereich des Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverbandes.

Dabei hat sich der DOSB an die Qualifikations-Vorgaben des Fachverbandes Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) gehalten. Daher erklärt BSD-Sportdirektor Thomas Schwab: „Unser BSD-Team ist so, wie wir es dem DOSB vorgeschlagen haben, vollständig nominiert worden. Das freut uns sehr, und wir sind in allen drei Disziplinen sehr gut vorbereitet. Wir freuen uns nun auf die Olympischen Spiele in Cortina, jetzt kann es losgehen!“

Die Kufensportler im Eiskanal waren vor vier Jahren im Yanqing National Sliding Center in China besonders erfolgreich. Aus dem Bereich des NWBSV gab es vier Medaillengewinner mit den Olympiasiegerinnen im Skeleton Hannah Neise und Zweierbobpilotin Laura Nolte sowie die Bob-Anschieber Christopher Weber (Silber im Viererbob) und Matthias Sommer (Bronze im Zweierbob / alle BSC Winterberg). Gute Chancen auf Edelmetall werden dieses Jahr allen nordrhein-westfälischen Kufensportlern im Eiskanal zugetraut. Daher zeigt sich NWBSV-Präsident Hans-Jürgen Köhne weitestgehend zufrieden mit dem Aufgebot, zumal er darauf verweist, dass die beiden Anschieberinnen aus dem Bob-Team Nolte, Deborah Levi und Leonie Kluwig (beide SC Potsdam), ebenfalls vom Stützpunkt in Winterberg betreut werden. Eins bedauert Köhne allerdings: „Es ist schade, dass wir keine Rodler dabeihaben. Vor allem weil Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal den Doppelsitzer der Frauen in den vergangenen Jahren nicht nur in Deutschland dominiert haben.“ Die Sächsin Degenhardt (RC Altenberg) und die Sauerländerin Rosenthal (BSC Winterberg) liegen momentan zwar auf Platz drei der Weltcup-Wertung und gewannen die vergangenen beiden Rennen. In der internen Qualifikation mussten sie aber den Weltcup-Führenden Dajana Eitberger (RC Ilmenau) und Magdalena Matschina (SV Bad Feilnbach) den Vortritt lassen. Im Doppelsitzer bei den Frauen ist nur ein Schlitten pro Nation bei Olympia vorgesehen.

Der Überblick der deutschen Olympiafahrer in den Disziplinen Bob und Skeleton (gefettete Athleten sind aus Vereinen im Bereich des NWBSV):

Bob (22 Athletinnen und Athleten / 8 F / 14 M – davon 4 Ersatz)

Frauen

Lisa Buckwitz (31, BRC Thüringen / Pilotin)

Kim Kalicki (28, TuS Eintracht Wiesbaden / Pilotin)

Deborah Levi (28, SC Potsdam / Anschieberin)

Laura Nolte (27, BSC Winterberg / Pilotin)

Talea Prepens (24, MSC Magdeburg / Anschieberin)

Neele Schuten (26, TV Gladbeck / Anschieberin)

Ersatzathletinnen

Kira Lipperheide (25, TV Gladbeck / Anschieberin)

Leonie Kluwig (27, SC Potsdam / Anschieberin)

Männer

Adam Ammour (24, Eintracht Frankfurt / Pilot)

Issam Ammour (32, Eintracht Frankfurt / Anschieber)

Georg Fleischhauer (37, SV Motor Babelsberg / Anschieber)

Francesco Friedrich (35, BSC Sachsen Oberbärenburg / Pilot)

Johannes Lochner (35, BC Stuttgart Solitude / Pilot)

Thorsten Margis (36, SV Halle / Anschieber)

Alexander Schaller (23, BC Bad Feilnbach / Anschieber)

Alexander Schüller (28, SV Halle / Anschieber)

Matthias Sommer (34, BSC Winterberg / Anschieber)

Felix Straub (28, SC DHfK Leipzig / Anschieber)

Joshua Tasche (30, Eintracht Frankfurt / Anschieber)

Jörn Wenzel (21, BSC Sachsen Oberbärenburg / Anschieber)

Ersatzathleten

Tim Becker (23, MSC Magdeburg)

Oliver Peschk (25, SV Motor Babelsberg)

Skeleton (6 Athletinnen und Athleten / 3 F / 3 M)

Frauen

Susanne Kreher (27, DSC Dresden)

Hannah Neise (25, BSC Winterberg)

Jacqueline Pfeifer (30, RSG Hochsauerland)

Männer

Christopher Grotheer (33, BRC Thüringen)

Axel Jungk (34, DSC Dresden)

Felix Keisinger (28, WSV Königssee)