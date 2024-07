Gut vernetzte Sterne

Die Geschäftsführung der Kooperation „Die Sterne im Sauerland“ freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Tourismus NRW e.V.: v.l.n.r. Karl-Anton Schütte, Stefan Schneider, Andreas Deimann, Leander Diedrich, Stefan Wiese-Gerlach

„Uns ist es wichtig, an den richtigen Stellen auf die Bedeutung und die Bedürfnisse unserer Branche und der familiengeführten Gastgeberbetriebe hinzuweisen“, erklärt Stefan Wiese-Gerlach, Eigentümer des Hotels Jagdhaus Wiese und Sprecher der Kooperation. „Die Zusammenarbeit mit Tourismus NRW bietet uns weitere Möglichkeiten, Infos aus dem Betriebsalltag einzubringen und das Know-how des professionellen NRW-Teams für uns zu nutzen. Insbesondere die Themen Digitalisierung und KI werden hier in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.“

Der touristische Dachverband Tourismus NRW e.V. bildet das Tourismus-Kompetenzzentrum des Landes Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit seinen Partnern arbeitet der Landesverband daran, Nordrhein-Westfalen national und international als bedeutende Tourismusdestination zu positionieren und den Standort Nordrhein-Westfalen als Ganzes zu stärken. Zugleich agiert er als innovativer Impulsgeber für die Branche und vertritt die Interessen der touristischen Akteure Nordrhein-Westfalens auf Landes- und Bundesebene.

„Wir freuen uns sehr, dass wir ‚Die Sterne im Sauerland‘ für eine Mitgliedschaft gewinnen konnten. Damit erhält der Bereich der familiengeführten Hotellerie mehr Sichtbarkeit in unserem Verband“, so Dr. Heike Döll-König, Geschäftsführerin von Tourismus NRW. „Solche Häuser mit all ihrer Qualität und Individualität sind das Gesicht unserer Branche und in vielen Bereichen Vorbilder für andere. Um sie für die Gäste und für ihre Standorte als Wirtschaftsfaktoren noch lange zu erhalten, brauchen sie jedoch auch gute Rahmenbedingungen. Auch daran wollen wir über den Verband gemeinsam arbeiten.“