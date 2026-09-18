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Gut 35 Frauen entspannten bei Kreativzeit

Gut 35 Frauen malten, bastelten, handarbeiteten bei der FreiZeitFrauen-Aktion „Handgemacht“ in der Galerie des Sudhauses und waren dabei zeitweise so konzentriert, dass sie fast vergaßen zu plaudern.

18. September 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Sandra Tomberge

Nächste Veranstaltung der FreiZeitFrauen am 15. Oktober „Dancefloor“ in der Neuen Aula

Vier Expertinnen leiteten die Handarbeiten an: Nicole Droletz zeigte den Teilnehmerinnen, wie ein Makramee-Ring mit Trockenblumen gestaltet wird, Roswitha Lindemann faltete Papierblumen aus Buchseiten, Ute Pluntke leitete die Teilnehmerinnen an, Aquarell-Karten zu malen und Kirsten Lohmeier steckte Schlüsselanhänger aus Perlen. Zwischen den durchaus entspannenden Handarbeiten blieb dann aber noch genug Zeit zum persönlichen Austausch. Das Orga-Team der AG Starke Frauen, einer Untergruppe des Stadtmarketing Vereins, dankt den Expertinnen herzlich für ihren Einsatz und ist bereits jetzt sicher, dass es eine Wiederholung geben wird.

Dancefloor am 15. Oktober

Die nächste FreiZeitFrauen-Veranstaltung ist für Donnerstag, 15. Oktober, 19 Uhr, geplant, sie heißt „Dancefloor“ und findet in der Neuen Aula in Belecke statt. „Wie der Name schon sagt, geht es darum, mal wieder so richtig abzutanzen, und zwar von der ersten Minute an. Da kann frau getrost das Fitness-Center mal auslassen, wenn wir zusammen abrocken“, betont Ute Freisen, die zusammen mit Klaus Windmüller an diesem Abend auflegen wird, und ergänzt: „Bitte schon jetzt Musikwünsche äußern, damit wir an dem Abend wirklich euren Nerv treffen.“

Das Angebot richtet sich an Frauen jeden Alters und jeden Hintergrunds und selbstverständlich aus allen Ortsteilen der Stadt Warstein und darüber hinaus. Um eine Anmeldung wird gebeten über den Link: https://beteiligung.nrw.de/k/1030663. Musikwünsche gerne an s.lettmann@warstein.de. 

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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