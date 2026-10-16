Grundschulen ermitteln wieder beste Rodler im Eiskanal

Zweit- und Drittklässler treten gegeneinander an / Sparkasse Mitten im Sauerland unterstützt die Schulrodelmeisterschaften



Die Sichtung von Talenten und die Möglichkeit zur ersten Eiskanalerfahrung erfolgt im Rahmen der der Sparkassen-Schulrodelmeisterschaften mit den Trainingstagen am 4. Und 5. November. Schüler aus den zweiten und dritten Klassen der Grundschulen rund um Winterberg ermitteln dann am 13. November ihre Sieger.Die Verantwortlichen des Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverbandes haben die Sparkasse Mitten im Sauerland als Sponsor und Namenspartner gewinnen können. Somit erhält das beliebte Event eine weitere Aufwertung.

Die Verantwortlichen um den Landestrainer Rodeln Denny Benndorf werden an den beiden Trainingstagen in der Zeit von 11 bis 17 Uhr die maximal 25 Kinder pro Schule in die Feinheiten des Rodelns im Eiskanal einweisen. Das Training steht am ersten Tag im Zeichen der Eingewöhnung. Um die Teilnehmenden des Finaltags zu ermitteln, wird beim zweiten Trainingstag die Zeitnahme mitlaufen. Das Finale am 13 November in der Zeit von 13 bis 17 Uhr bestreiten die besten acht bis zehn Kinder der jeweiligen Schulen.

Einteilung der Schulen für die Trainingstage:

11.00-11.45 Uhr GS Siedlinghausen

11.45-12.15 Uhr GS Fredeburg

12.15-12.45 Uhr GS Niedersfeld

12.45-13.30 Uhr GS Winterberg

13.30-14.15 Uhr GS Hallenberg

14.15-15.30 Uhr GS Medebach & Oberschledorn

15.30-16.15 Uhr GS Bigge

16.15-17.00 Uhr GS Bödefeld