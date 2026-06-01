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Grundschule Müschede startklar für die Betreuung der Kinder in sanierter Pausenhalle

An der Grundschule Müschede läuft seit den Sommerferien 2025 die Sanierung der Pausenhalle. Mit einer Kernsanierung ist die fünfzig Jahre alte Pausenhalle energetisch, statisch und technisch jetzt auf einen modernen Stand gebracht worden. Am Freitag (29. Mai) wurde die Pausenhalle durch Bürgermeister Ralf Paul Bittner ihrer Bestimmung übergeben.

1. Juni 2026 | 2 Minuten Lesezeit

Quelle: Stadt Arnsberg

Zukünftig wird die Pausenhalle für die Betreuung der Kinder genutzt. Während der Sanierungsarbeiten konnten die Schülerinnen und Schüler im naheliegenden Pfarrheim St. Hubertus spielen, das von der Stadt dafür angemietet und hergerichtet wurde. Ab sofort stehen den aktuell 44 Schulkindern moderne und zeitgemäß sanierte Räume zu ihrer Entfaltung bereit.

Moderne und zeitgemäße Räume

Im Zuge der aufwändigen Sanierungsarbeiten sind nach der Freilegung des Bestandes die Versorgungsleitungen der Heizung, die auch die angrenzende Turnhalle versorgt, technisch auf einen heutigen Stand gebracht worden. Bei der Sanierung hat die Stadt Arnsberg großen Wert auf energetische Aspekte gelegt: So wurde u.a. der Sockel des Gebäudes gedämmt, und eine moderne Alu-Glas-Fassade an der Außenseite der Halle angebracht. Das Dach der Pausenhalle ist vollständig neu aufgebaut worden und entspricht jetzt den aktuellen Vorgaben zur Energieeinsparung.

Vorgaben zur Energieeinsparung

Die Begleitung der Maßnahme lag bei den Teams Bauprojekte und Technisches Objektmanagement, die beim Gebäudemanagement der Stadt Arnsberg angesiedelt sind. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Pausenhalle liegen bei 415.000 Euro. Die Stadt Arnsberg erhält eine Förderung aus dem Programm „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder im Grundschulalter (Förderrichtlinie Ganztagsausbau) in genau dieser Höhe.

Kinder im Grundschulalter

„Mit der grundlegenden Aufwertung der Pausenhalle an Grundschule Müschede kommt die Stadt Arnsberg ihren Verpflichtungen zur Schaffung von zeitgemäßen Betreuungsplätzen in den „Offenen Ganztagsschulen“ nach. Damit haben wir für die Schülerinnen und Schüler eine moderne Lern- und Spielumgebung geschaffen, die die Grundlage für eine verlässliche Betreuung darstellt“, sagte Bürgermeister Ralf Paul Bittner bei der Übergabe der sanierten Räume.

Fest zur Fertigstellung

Mit einem kleinen Fest zur Fertigstellung der Bauarbeiten haben die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Eltern aus der Schulgemeinschaft die Übergabe der Pausenhalle gefeiert und freuen sich nun über die vielfältigen Möglichkeiten, die sich in den neuen sanierten Räumen der Schule an der Städtischen Grundschule Müschede ergeben.

Bild von WOLL Online-Redaktion

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