Grün ist unser Markenzeichen

Verfahrensmechanikerin oder Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik sind Experten für polymere Werkstoffe. Sie stellen Bauteile und Baugruppen aus Kunststoff oder Kautschuk her, richten dafür Maschinen und Anlagen ein, überwachen die Produktionsprozesse und prüfen die Qualität des Endproduktes. Formteile, Halbzeuge, Mehrschichtkautschukteile, Compound- und Masterbatchherstellung, Bauteile, Faserverbundtechnologie, Kunststofffenster – unter den Spezialisierungen haben angehende Auszubildende eine große Auswahl.

Eines der innovativen Sauerländer Unternehmen in der Kunststoffbranche ist die Briloner Firma Centrotherm. Martin Schnurbusch (59) aus Winterberg ist Leiter der Produktion und Mitglied der Geschäftsführung. Wir treffen ihn in der Extruder-Maschinenhalle, wo das Luftverteilungssystem Air Excellent, ein Kanalsystem zur Luftverteilung für zentrale mechanische Lüftungssysteme mit (und ohne) Wärmerückgewinnung zur Belüftung von Wohn- und kleinen Gewerbegebäuden, rund um die Uhr produziert wird. Der Winterberger hat den Beruf von der Pike auf gelernt, zunächst bei Unternehmen im Märkischen Kreis. Seit xxx ist er näher an die Heimat gerückt. „Der Beruf des Kunststoff- und Kautschuk-Technologen, wie er seit neuem lautet, ist vielfältig und zukunftsorientiert. Wenn man eine gute Auffassungsgabe hat, Prozesse schnell verinnerlicht und Zusammenhänge versteht, dann bietet eine Ausbildung beste Berufs- und auch Karrierechancen“, sagt Martin Schnurbusch. „Vom Einfüllen des Granulates, dem Ursprung aller Kunststoffe, über das richtige Mischungsverhältnis bis zur Zusammensetzung der Stoffe und Bestandteile wird die Arbeit heute digital unterstützt. Doch nur mit der notwendigen Erfahrung und dem Wissen über die verschiedenen Parameter kommt am Ende auch die qualitativ hochwertige Ware, bei uns die grünen Schläuche, heraus.“ Die Extruder laufen im Drei-Schicht- Betrieb an fünf Tagen in der Woche, von Sonntagabend bis Freitagabend. Wenn erforderlich, kann eine Sonderschicht angeschlossen werden. Sonst werden die Maschinen abgestellt und am Sonntagabend wieder hochgefahren. „Zuverlässigkeit, Vertrauen und Teamarbeit, das sind die Parameter für unseren Erfolg in diesem umkämpften Markt. Für das Team wird von Unternehmensseite her viel getan. Maßnahmen zur Gesundheitsprävention, kostenlose Getränke und Obst gehören ebenso dazu wie Weiterbildungen und gemeinsame Veranstaltungen.“ Martin Schnurbusch ist zufrieden und stolz, in einem zukunftsorientierten Unternehmen der Kunststoffbranche zu arbeiten.





Das gilt auch für Dimitri Baier (46) aus Paderborn. Er lebt gerne in der Bischofsstadt und hat kein Problem mit der täglichen Fahrt nach Brilon. Kunststoff sei für jeden ein täglicher Begleiter, man merke es nur nicht immer: „Schon wenn man sich morgens die Zähne putzt, hat man ein Produkt aus Kunststoff in der Hand. Und so geht es den ganzen Tag weiter.“ Seit 25 Jahren arbeitet Baier in der Branche. Seit 2011 ist er bei Centrotherm und seit November vergangenen Jahres Schichtleiter. „Die Abstimmung aller Prozesse und Einflussfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit, Sommer, Winter, Zugluft und so weiter, das erfordert eine ständige Kontrolle und Überprüfung“, berichtet Dimitri Baier von seiner Arbeit, „da ist man den ganzen Tag auf den Beinen.“ Der Paderborner Kunststofftechnologe ist stolz auf seine Arbeit. Der Beruf bietet seiner Meinung nach beste Aufstiegschancen und Karrieremöglichkeiten: Ausbildung, Weiterbildung, Studium. Von Centrotherm werde das auch immer unterstützt. „Ich bin sehr zufrieden. Ich bekomme die erforderliche Unterstützung und will mich hier beweisen“, sagt Dimitri Baier und lächelt dabei zufrieden.

Martin Schnurbusch weist zum Abschluss unseres Gespräches noch auf aktuelle Entwicklungen in der Kunststoffbranche hin: „Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema bei den Werkstoffen. Wo immer möglich, wird der Recyclinganteil erhöht, wobei es durch gesetzliche Vorgaben Grenzen gibt. Dazu kommen die wichtigen Themen Energierückgewinnung und Reduzierung des Energieverbrauchs. Grün ist ja auch unsere Firmenfarbe und, wenn man so will, damit das Markenzeichen bei den flexiblen Rohren.“