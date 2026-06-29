Großveranstaltungen in Dreslers Park in Kreuztal

Den Anfang macht am 08. und 09.07. die städtische Tanzschule Spitzentanz mit ihrer jährlichen Tanzshow „Dance & Sing“, bei der 300 Kinder und Jugendliche mitwirken. Aufgrund der großen Nachfrage findet die Show, die dieses Jahr den Titel „Herz oder Kopf“ trägt, wieder an zwei Tagen statt. Beide Aufführungen sind jedoch bereits ausverkauft.

Top-Pop-Künstler Michael Schulte zu Gast

Am Freitag, dem 10.07., heißt es dann: Bühne frei für Michael Schulte und Band. Der Sänger und Songschreiber ist allerorten ein verbriefter Publikumsmagnet, denn Michael Schulte zählt mittlerweile zu den Top-Pop-Künstlern Deutschlands.

Die Karriere des Bambi-Preisträgers begann schon in den Nullerjahren, als er regelmäßig mit Coverversionen auf YouTube performte. Seine Videos wurden über 100 Mio. Mal geklickt. Im Jahr 2012 belegte er den dritten Platz bei der TV-Show „The Voice of Germany“. Sein Bekanntheitsgrad vergrößerte sich nochmals immens, als er 2018 beim Eurovision Song Contest Deutschland vertrat und mit dem Song „You Let Me Walk Alone“ den vierten Platz belegte. Weitere Hits wie „Back to the Start“, „All I Need“, „Keep Me Up“, „For a Second“, „Here Goes Nothing“, „Remember Me“, „Beautiful Reason“ und „With You“ folgten, ebenso wie der Gewinn des Newcomer-Bambi. Mit über 15 Mio. Streams hören sich vier Mio. Menschen pro Monat Michael Schultes Songs auf Spotify an und insgesamt charteten beeindruckende 13 Songs in den deutschen Radio-Top-10.

Quelle: Kulturamt Kreuztal

In der Festivalsaison 2026 rockt der sympathische Norddeutsche, Ehemann und Familienvater zweier Jungs, der zu einem echten Aushängeschild der deutschen Musik geworden ist, wieder an der frischen Luft und macht für ein Open-Air-Stehplatzkonzert, das von Radio Siegen und dem SWA präsentiert wird, auch in Kreuztal Halt. Konzertbeginn ist um 20:00 Uhr. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr. Das Nick March Trio eröffnet als Support-Act den Abend. Tickets sind bei den bekannten VVK-Stellen, telefonisch unter 02732 – 5 14 29, online auf www.kreuztal-kultur.de und vor Ort im Kulturamt der Stadt Kreuztal (Siegener Straße 18) erhältlich.

Open-Air-Klassikkonzert „Kreuztalklassik“ mit der Philharmonie Südwestfalen

Keine Tickets werden traditionell beim 27. Open-Air-Klassikkonzert „Kreuztalklassik“ mit der Philharmonie Südwestfalen am Samstag, den 11.07., benötigt. Das Konzert, das um 20:00 Uhr startet und von der Krombacher Brauerei mitveranstaltet wird, ist eintrittsfrei besuchbar und präsentiert mit „Merci Udo Jürgens“ eine musikalische Hommage an das Lebenswerk des großen deutschen Sängers und Entertainers, der mit seinen Liedern Generationen bewegt hat – musikalisch, emotional und gesellschaftlich. Titel wie „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“ oder „Ein ehrenwertes Haus“ sind längst Teil unseres kollektiven Gedächtnisses. Doch sie sind mehr als Schlager: Sie erzählen Geschichten, greifen soziale Themen auf und verbinden Unterhaltung mit Haltung.

Quelle: Kulturamt Kreuztal

Sänger Gunnar Schmidt interpretiert diese Klassiker mit großer Stimme und feinem Gespür für die Tiefe hinter dem Ohrwurm. Der Münchner Komponist und Dirigent des Abends Enrique Ugarte hat ausgewählte Songs arrangiert und ihnen einen sinfonischen Klangrahmen verliehen, der die emotionale Kraft der Musik eindrucksvoll verstärkt. Auf das Publikum wartet ein Abend voller Erinnerungen, Überraschungen und musikalischer Eleganz.

Das Konzert ist teilbestuhlt. Es gilt die freie Platzwahl. Eigene Sitzgelegenheiten können mitgebracht werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR ANFAHRT

Aufgrund einer Baumaßnahme ist die Ortsdurchfahrt Fellinghausen vom 10.07. (ab 19:00 Uhr) bis 12.07. gesperrt. Außerdem stehen die Parkflächen im Kreuztaler Schulzentrum und entlang der Straße „Zum Erbstollen“ nicht zur Verfügung. Hiervon ausgenommen ist der Parkplatz Stählerwiese. Des Weiteren ist die Zufahrt zur Tiefgarage im Kreuztaler Zentrum von der Siegener Straße aus ebenfalls aufgrund einer Baumaßnahme gesperrt, sodass die Tiefgarage über die Grabenstraße angefahren werden muss. Wir bitten unsere Besucherinnen und Besucher um Berücksichtigung der geänderten Verkehrssituation und raten generell nach Möglichkeit zu einer Anreise per ÖPNV. Dreslers Park ist per Bus aus allen Richtungen gut zu erreichen und auch der Kreuztaler Bahnhof ist nur wenige Gehminuten entfernt.

WAS IST, WENN ES REGNET?

Die Veranstaltungen finden bei jeder für die Künstlerinnen und Künstler, die Instrumente und das Publikum verträglichen Witterung statt und werden wegen der aufwendigen Bühnenüberdachung grundsätzlich auch bei unsicheren klimatischen Bedingungen durchgeführt. Aktuelle Informationen werden am jeweiligen Veranstaltungstag auf www.kreuztal-kultur.de, über die Telefonnummer 02732 / 5 13 21 und auf den Social-Media-Accounts von Kreuztalkultur bei Facebook und Instagram kommuniziert.