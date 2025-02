Großes Finale in Winterberg

A-Jugend-Rodler schließen Continental-Cup-Saison im Sauerland ab

Die VELTINS-EisArena und die Berge rundherum bilden die Kulisse für das große Finale im Continental-Cup der Saison 2024/2025 der A-Jugend-Rodler. Am 15. Februar stehen die Wettbewerbe zum Abschluss der Saison im Sauerland an.

Den Auftakt machen am Samstag, 15. Februar, die männlichen A-Jugendlichen. Der erste Durchgang startet um 9 Uhr. Führender des Gesamt Continental-Cups ist Tizian Grancagnolo (ESV Lokomotive Chemnitz). Der Deutsche liegt 15 Punkte vor dem Österreicher Nicolas Sandbichler und 28 vor dessen Landsmann Moritz Achmüller. Dabei war Grancagnolo in Bludenz nicht mal angetreten.

Es folgen dann ab 9.35 Uhr die weiblichen A-Jugendlichen im Einsitzer. Hier hat die Österreicherin Lara Zimmermann eine hauchdünne Führung vor den beiden Deutschen Lara Hartmann (BSC Winterberg) und Luise Röder (ESV Lokomotive Chemnitz) von vier Punkten im Gesamtklassement. Leana Meier (RC Berchtesgaden) belegt dort mit etwas Abstand Rang vier, gehört aber auch zu den Treppchenkandidatinnen, was sie mit jeweils Rang drei in Altenberg und Innsbruck eindrucksvoll bewies. Aus Sicht der Sauerländer Fans liegt das Augenmerk sicherlich auf dem Abschneiden von Lara Hartmann, die auf ihrer Heimbahn die Gesamtwertung gewinnen kann. Am Samstagmittag ab 12 Uhr schließen die Rennen der Doppelsitzer weiblich und männlich den Continental-Cup ab. Als Führende bei den männlichen Doppeln gehen die Ukrainer Olehchenko Mokh und Oleksandr Andrii vor den beiden deutschen Doppeln Anton Krügerke / Jonathan Wiese (BRC 05 Friedrichroda / RC Ilmenau) und Kilian Pangerl und Samuel Greene (beide RC Berchtesgaden). Das ukrainische Duo hat fünf Punkte Vorsprung vor den Thüringern, die in Altenberg und Innsbruck siegten. Bei den weiblichen Doppeln stehen mit Luise Röder und Maria Schneider (beide ESV Lokomotive Chemnitz) Noemi Lietz und Regina Goldbrunner (beide RC Berchtesgaden) zwei deutsche Doppel an der Spitze vor dem Abschlusswettbewerb.