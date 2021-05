Gerade durch die Krise wird vielen Menschen erst bewusst wie hoch ihre monatlichen Fixkosten eigentlich ausfallen. Während man einen Teil davon nicht kurzfristig reduzieren kann, fällt dies in anderen Bereichen sehr viel leichter – die Nebenkosten bieten dabei besonders viel Einsparpotenzial.

Nachhaltig wohnen und Nebenkosten sparen

Nachhaltigkeit wird immer moderner – und das tut nicht nur der Umwelt gut, sondern auch dem Geldbeutel. Ein Blick auf den eigenen Verbrauch von Strom, Gas und Wasser lohnt sich immer, denn fast in jedem Haushalt sind dabei Ersparnisse möglich.

Gute Gründe, um Nebenkosten zu sparen

Möchten Sie Ihre Nebenkosten senken, tun Sie etwas für die Umwelt und schonen Ressourcen. Gleichzeitig fördern Sie Ihren persönlichen Wohlstand, kurzfristig und langfristig: Die Nebenkostenabrechnung reagiert bereits im Folgejahr auf Einsparungen und Mieter erhalten eine Rückzahlung und profitieren von einer Senkung der Abschläge. Wer dieses Geld beiseitelegt, kann sich ein schönes Polster schaffen.

Schon bei der Wohnungssuche auf versteckte Kosten achten

So gut die eigenen Vorsätze, Nebenkosten zu sparen, auch sein mögen, nicht immer liegt es in der Hand des Mieters, diese maßgeblich zu reduzieren. Das böse Erwachen folgt mit der ersten Nebenkostenabrechnung, wenn man feststellt, dass der veranschlagte Betrag gar nicht oder nur knapp ausreicht. Vor allem bei älteren Gebäuden sollten Wohnungssuchende gezielt danach fragen, womit die Immobilie geheizt wird, ob die Fenster abgedichtet sind, wie hoch die Nebenkosten bisheriger Mieter ausfielen und ob Stromzähler sowie Wasseruhr geeicht sind.

Hier kann man Geld sparen

Stimmen die Voraussetzungen, haben die Bewohner einer Immobilie großen Spielraum, um ihren Verbrauch zu senken. Dazu gibt es gleich mehrere Ansatzpunkte, also Stellschrauben, an denen man drehen kann. Gelingt es, alle Bereiche ein wenig zu optimieren, sinken die Nebenkosten.

Heizkosten

Was die Heizung betrifft, so hat man mehrere Möglichkeiten, um Einsparpotenziale zu nutzen:

Preise vergleichen: Nicht immer hat man die Möglichkeit, sich selbst für ein Heizsystem zu entscheiden und muss das Beste aus den Gegebenheiten in der neuen Immobilie machen. Für die besten Angebote vergleichen Sie die günstigen Gaspreise in Ihrem Postleitzahlgebiet. Auch bei Öl, Holz oder anderen Optionen empfiehlt sich ein Preisvergleich.

Die Investition in eine neue Heizanlage sollte ins Auge gefasst werden, wenn die Wohnung mit Strom geheizt wird.

Richtig lüften: Richtiges Lüften beugt nicht nur Schimmelbildung vor, sondern sorgt auch für eine optimale Wärmeverteilung. Wer mehrmals am Tag für zehn Minuten stoßlüftet, hat ein Maximum an frischer Luft in der Wohnung und muss sich keine Gedanken um einen Wärmeverlust machen.

Wenn nötig, sanieren: Kurzfristig kostet eine Sanierung natürlich Geld. Lebt man in einer Mietwohnung, ist das möglicherweise auch keine Option. Doch auf lange Sicht gesehen lohnt es sich, in nachhaltige Heizstoffe zu investieren.

Stromkosten

Geräte prüfen und ggf. erneuern: Wer Altgeräte nutzt, verbraucht viel Energie. Es empfiehlt sich also, vor allem die Großgeräte wie Waschmaschine und Kühlschrank zu überprüfen und gegebenenfalls neue energieeffiziente Elektrogeräte anzuschaffen.

Goodbye Stand-by: Wer sorgfältig Kabel aussteckt und Stand-by-Geräte vollständig ausschaltet, kann übers Jahr gesehen einiges an Strom einsparen. Auch wenn die einzelnen Netzstecker und Geräte nicht viel Strom ziehen, summiert sich der Verbrauch schnell, wenn typische Geräte wie Smartphone, Laptop oder Fernseher vorhanden sind.

Stromsparende Lichter: Wenn Sie alte Glühbirnen gegen moderne LEDs austauschen, werden sie in den kommenden Jahren eine deutliche Reduzierung Ihrer Nebenkosten für Strom erkennen können.

Wasserkosten

Wasser ist wertvoll und begrenzt, weshalb wir es besonders achten sollten. Was der Welt zugutekommt, spart Ihnen bares Geld:

Wassersparende Armaturen: Möchte man tropfende Wasserhähne erneuern, so sollte man direkt zu Wassersparern greifen. Hochwertige Wasserhähne und Duschköpfe mischen dem Wasser Luft bei, um mit weniger Wassermenge den Druck aufrechtzuerhalten.

Wasser nicht unnötig laufen lassen: Wenn Sie die Möglichkeit haben, mit Regenwasser zu gießen, nutzen Sie diese. Und auch innerhalb des Hauses lohnt es sich, den Wasserhahn abzustellen.

Kostenersparnis beim Müll

Viele Gemeinden im Sauerland bieten gut ausgebaute Wertstoffhöfe für Anwohner an. Wer Müll gut trennt und diesen fachkundig im Container entsorgt, kann auf eine kleinere Restmülltonne umsteigen. So sinken die Beiträge und Sie tun der Umwelt etwas Gutes.