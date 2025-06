Großer Auftritt für Schmallenberg-Lenne 

Der große Tag rückt immer näher: Anfang Juli erwartet Schmallenberg-Lenne Besuch von der Landeskommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Am 7.Juli informiert sich die Kommission, wie sich Lenne entwickelt hat und mit welchen Ideen die Dorfgemeinschaft zukünftige Herausforderungen angeht. Für die Einwohnerinnen und Einwohner ist die Teilnahme am Wettbewerb eine gute Gelegenheit, ihr Engagement sichtbar zu machen und zu zeigen, wie lebens- und liebenswert Lenne ist.

Familienfreundlich und natürlich

Das Dorf mit knapp 380 Einwohnern hat sich über den Stadt- und Kreiswettbewerb für den Landeswettbewerb qualifiziert. Beim Besuch der Kommissionen auf Stadt- bzw. Kreisebene konnte der bereits mehrfach ausgezeichnete Ort mit vielen Punkten überzeugen. Im Bereich Klimaschutz gibt es 5 Nahwärmenetze, an die 43 Wohneinheiten sowie knapp 3500 Quadratmeter Gewerbefläche und u.a. das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr angeschlossen sind. Wie familienfreundlich Lenne ist, beweisen aktuelle Einwohnerzahlen: In dem kleinen Ort leben allein 70 Kinder und Jugendliche. Die Bürgerinnen und Bürger schwärmen, dass es sich in Lenne „im Einklang mit der Natur lebt“. Ein entscheidender Grund dafür ist die üppige und artenreiche Natur im Uentroptal, das auch für Touristen mit zahlreichen Wandermöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten attraktiv ist.

„Wir würden uns freuen, wenn viele Bürgerinnen und Bürger am 7. Juli die Kommission um 15.45 Uhr am Kirchplatz begrüßen“, sagt Ortsvorsteher Michael Rickert.

Landeswettbewerb

Zunächst wird den Vertreterinnen und Vertretern der Kommission in der St. Vincentius-Begegnungsstätte ein Imagefilm über Lenne gezeigt. Danach startet der Rundgang durchs Dorf. Vom Kirchplatz aus geht es vorbei am Ferienbauernhof Voss, der schon mehrfach als Ferienhof des Jahres in NRW ausgezeichnet wurde. Nächste Stationen sind Hof Wiese, das Baugebiet „Am Taasberg“ und der Mehrgenerationenspielplatz. Die Tour endet am Grillplatz. Dort ist ein gemütlicher Ausklang der Tour mit Essen und Trinken geplant.

Schmallenberg-Lenne ist einer von 33 Orten in Nordrhein -Westfalen, die sich für den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ qualifiziert haben und im Juli von der Bewertungskommission bereist werden.

Der Landeswettbewerb ist für Lenne kein Neuland: Bereits 1997 war der Ort als Golddorf auf Landesebene ausgezeichnet worden, ein Jahr später holte Lenne auf Bundesebene Silber.