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Großer Applaus für kleine Künstler: Grundschule Olsberg feiert Zirkusprojekt

Eine Woche lang verwandelte sich die Kardinal-von-Galen-Grundschule Olsberg in eine bunte Zirkuswelt. Unter professioneller Anleitung lernten die Kinder innerhalb weniger Tage anspruchsvolle Kunststücke.

25. Juni 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“

Ob waghalsige Akrobatik, Jonglage, Zaubertricks oder lustige Clown-Nummern – jedes Kind fand seinen Platz in der Manege. Das Projekt kam bei den Jungen und Mädchen super an: Mit riesigem Eifer, Teamgeist und einer großen Portion Mut wuchsen die Nachwuchsartisten über sich hinaus.

Am Ende der Woche folgte der Höhepunkt: Die große Abschlussvorstellung. Vor voll besetzten Rängen präsentierten die Kinder stolz ihr Können. Eltern, Geschwister und Großeltern zeigten sich begeistert von den Profi-Leistungen und hielten den Atem an, als die kleinen Stars glänzten. Der tosende Applaus und die strahlenden Gesichter der Kinder machten deutlich, wie wertvoll diese Erfahrung für das Selbstbewusstsein und die Schulgemeinschaft war.

Franz Gierse, 1. Vorsitzender der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“, besuchte das Projekt und erlebte das bunte Treiben hautnah mit. Gleichzeitig überbrachte er dem Förderverein und der Schulleitung die Botschaft, dass die Stiftung das Projekt finanziell unterstützt.

Bild von WOLL Online-Redaktion

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