Große Veranstaltungen stärken Willingens Ganzjahrestourismus

Übernachtungen und zusätzliche Nachfrage in schwächeren Zeiten – Termine für 2027

Rund 43.000 Zuschauer beim FIS Skisprung-Weltcup, mehr als 40.000 Besucher beim BIKE Festival und bei den Harley Days Willingen, rund 15.000 beim Schlagerstern: Große Veranstaltungen haben auch 2026 wieder Zehntausende Menschen nach Willingen gezogen. Für den Tourismus sind sie weit mehr als gut besuchte Einzeltermine. Sie schaffen Reiseanlässe, generieren jährlich eine hohe Anzahl an Übernachtungenund bringen zusätzliche Nachfrage in weniger stark gebuchten Zeiten. Sie sprechen unterschiedliche Gästegruppen an und bereichern das Urlaubsprogramm vor Ort. Ein Großteil der Veranstaltungstermine 2027 steht bereits fest.

„Veranstaltungen sind ein strategischer und wichtiger Baustein des Ganzjahrestourismus in Willingen“, betont Tourismusdirektor Norbert Lopatta. „Sie bringen zusätzliche Kaufkraft in den Ort und sorgen für Wertschöpfung weit über die Beherbergung hinaus – in Gastronomie und Einzelhandel, bei Freizeitbetrieben, Dienstleistern und vielen weiteren Unternehmen. Davon profitiert der gesamte Tourismusstandort.“

Ihre Wirkung verteilt sich über viele Monate: Der FIS Skisprung-Weltcup setzt einen starken Reiseanlass im Winter, das christliche Ferienfestival SPRING folgt im Frühjahr, das BIKE Festival im Frühsommer, Harley Days und große Musikveranstaltungen prägen weitere Sommerwochenenden. Soweit die Terminierung beeinflussbar ist, können Veranstaltungen gezielt in Zeiträume gelegt werden, in denen in den Beherbergungsbetrieben noch Kapazitäten verfügbar sind.

Unterschiedliche Formate, unterschiedliche touristische Wirkung

Dabei sagt die reine Zahl der Besucher nur einen Teil über die touristische Wertigkeit aus. Besonders deutlich wird das beim SPRING-Festival. Rund 3.000 Teilnehmer bleiben mehrere Tage in Willingen. Damit bringt das vergleichsweise kleine Festival eine hohe Zahl an Übernachtungen und über fast eine Woche kontinuierliche Nachfrage in Beherbergung, Gastronomie und Einzelhandel.

Auch inhaltlich fügt sich SPRING in Themen ein, die im Willinger Tourismus zunehmend sichtbar sind. Spiritualität, Gemeinschaft, Einkehr und bewusste Auszeit haben Berührungspunkte mit Achtsamkeit und Naturgenuss, wie sie unter anderem bei den zwei neuen Veranstaltungswochen Winterfrische und Sommerkraft oder auf dem Upländer Besinnungsweg vermittelt werden.

Beim FIS Skisprung-Weltcup ist die Gästestruktur eine andere. Rund 43.000 Zuschauer kamen 2026 an den drei Veranstaltungstagen. Dazu gehören Menschen aus Willingen und der Region, Tagesgäste aus einem größeren Einzugsgebiet sowie nationale und internationale Übernachtungsgäste. Rund 25.000 Übernachtungen lassen sich nach aktuellen Untersuchungen unmittelbar mit dem Weltcup in Verbindung bringen. Zugleich transportieren die internationale Sportberichterstattung und die Kommunikation rund um den Weltcup den Namen Willingen weit über die Region hinaus.

Das BIKE Festival verbindet ebenfalls mehrere touristische Funktionen. Mehr als 40.000 Besucher kamen 2026 an drei Tagen nach Willingen. Mit Rennen und Mitmachangeboten, großer Expo, Bikepark und Streckenangebot spricht das Festival aktive Mountainbiker ebenso an wie Familien, Zuschauer und Fachpublikum. Damit trifft es unmittelbar eines der touristischen Profilthemen Willingens und macht die Bike-Kompetenz des Ortes überregional sichtbar.

Die Harley Days haben sich innerhalb von nur wenigen Jahren zu einem weiteren mehrtägigen Veranstaltungsformat entwickelt. Mehr als 40.000 Besucher wurden 2026 gezählt. Viele von ihnen verbinden das Treffen mit Touren durch das Sauerland und einem mehrtägigen Aufenthalt – ein Zeichen dafür, dass auch die umliegende Region profitiert.

Große Musikveranstaltungen setzen wiederum konzentrierte Reiseanlässe an einzelnen Wochenenden. Rund 15.000 Besucher kamen 2026 zum Schlagerstern. Ein Teil reist für den Veranstaltungstag an, andere verbinden das Konzert mit einer oder mehreren Übernachtungen und machen daraus einen Kurzaufenthalt in Willingen.

Reichweite und Engagement für Willingen

„Viele unserer großen Veranstaltungen sind über Jahre gewachsen. Das funktioniert nur mit einer engen und verlässlichen Zusammenarbeit zwischen Veranstaltern, Gemeinde, heimischen Vereinen und Betrieben und den vielen Menschen, die sich vor Ort engagieren“, sagt Grit Möttig, die in der Tourist-Information Willingen Hauptansprechpartnerin für die Veranstalter ist. „Man kennt sich, die Abläufe sind eingespielt und viele Partner arbeiten gemeinsam daran, dass diese Veranstaltungen Jahr für Jahr erfolgreich stattfinden können.“

Viele Veranstaltungen werden zugleich von großem Engagement aus dem Ort getragen. Nachdem das Vorgängerformat der Harley Days nicht fortgeführt wurde, haben Willinger Motorradfreunde die Initiative ergriffen und ein neues Event aufgebaut. Der FIS Skisprung-Weltcup und das BIKE Festival sind seit Jahrzehnten auf zahlreiche ehrenamtliche Helfer angewiesen. Vereine, Helfer und engagierte Menschen aus dem Ort stehen hinter den Veranstaltungen und tragen wesentlich zu ihrem Erfolg bei.

Von der Veranstaltungsvielfalt profitieren zugleich Gäste im Ort. Je nach Format werden BIKE Festival, Alphornmesse, Konzerte oder andere Veranstaltungen zu zusätzlichen Bausteinen des Urlaubsprogramms. Sie schaffen weitere Erlebnisse während des Aufenthalts und setzen zugleich Impulse für Gastronomie, Freizeitangebote und Handel.

Termine für 2027 stehen bereits fest

Auch 2027 setzt sich diese Mischung fort. Bereits fest stehen unter anderem der FIS Skisprung-Weltcup vom 29. bis 31. Januar, das SPRING-Festival vom 29. März bis 3. April, das BIKE Festival vom 21. bis 23. Mai, THE HOOTERS am 25. Juni, Roland Kaiser am 26. Juni, die Harley Days vom 7. bis 11. Juli und der Schlagerstern am 14. August. Hinzu kommen weitere Musik-, Comedy-, Kabarett- und Kulturveranstaltungen. Auch VIVA Willingen gehört 2027 als wirtschaftlich relevantes Event zum Veranstaltungskalender.