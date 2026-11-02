Große Idee trifft richtigen Ton

POP ROCK SYMPHONIE am 14. November in der Stadthalle Schmallenberg

Manchmal beginnt etwas Großes mit einer zunächst fast ein wenig verrückt klingenden Idee. Genau so war es bei der POP ROCK SYMPHONIE am 14. November in der Stadthalle Schmallenberg. Chorleiter Dirk Steffen und Michael Griese von der Volksbank Sauerland überlegten vor mehr als zwei Jahren: Warum nicht den modernen Klang des Fleckenberger Sound Projekts mit einem professionellen Sinfonieorchester verbinden?



Und wenn schon, dann richtig: Mit der Philharmonie Südwestfalen konnte eines der renommierten Orchester der Region gewonnen werden. Rund 120 Musiker werden gemeinsam auf und rund um die Bühne der Stadthalle stehen.



Der Erfolg kommt schon vor dem Konzert

Wie sehr die Idee den Geschmack des Publikums trifft, zeigte sich überraschend schnell. Innerhalb weniger Wochen entwickelte sich eine Nachfrage, mit der wohl selbst die größten Optimisten nicht gerechnet hatten. Der zunächst freigegebene Platzbereich war schon Monate vor dem Konzert ausverkauft. Die Konsequenz: Zusätzliche Plätze werden geschaffen und auch der obere Bereich der Stadthalle wird geöffnet.



Ein bemerkenswerter Erfolg – schließlich geht es nicht um einen bekannten Tournee-Act, sondern um ein Konzertprojekt, das im Sauerland entwickelt, organisiert und getragen wird.



Große Pop- und Rocksongs erhalten durch 65 Profimusiker der Philharmonie Südwestfalen und die Stimmen des Fleckenberger Sound Projekts ein neues Klangbild. Auf dem Programm stehen unter anderem Titel von ABBA, Seal, Michael Jackson, Rammstein, Coldplay, John Farnham und den Beatles.



Der besondere Reiz: Chor und Orchester sollen möglichst oft gemeinsam wirken. Dafür mussten Arrangements recherchiert, geprüft, angepasst oder teilweise neu geschrieben werden. Pop und Rock treffen auf Streicher, Bläser und Schlagwerk – und auf einen Chor, der unter Dirk Steffen bereits viermal den Titel „Meisterchor“ errungen hat.



Viele Begeisterte machen eine Idee möglich

Hinter dem musikalischen Großprojekt steckt erhebliche Organisationsarbeit. Technik, Bühne, Proben, Ticketverkauf, Finanzierung, Werbung und die Betreuung von rund 120 Musikern müssen koordiniert werden. Vieles davon geschieht ehrenamtlich.



Gerade darin zeigt sich die besondere Kraft des Projekts: Musikbegeisterte aus unterschiedlichen Bereichen bringen ihr Können und ihre Kontakte ein. Das Fleckenberger Sound Projekt trägt einen großen Teil der Organisation, die Philharmonie Südwestfalen die professionelle orchestrale Kompetenz. Mit der Volksbank Sauerland steht zudem ein regionaler Partner hinter dem Vorhaben, der bereits an der Entwicklung der ursprünglichen Idee beteiligt war.

Quelle: Chorverband NRW

Wenn aus Mut Begeisterung wird

Die POP ROCK SYMPHONIE ist kein eingekauftes Veranstaltungsformat. Sie ist hier entstanden. Aus einer Idee wurden Gespräche, aus Gesprächen konkrete Planungen und daraus ein Gemeinschaftsprojekt, das schon vor seiner Premiere eine bemerkenswerte Resonanz erreicht. Mehr als zwei Jahre liegen zwischen der ersten Überlegung und dem Konzertabend. Der frühe Ausverkauf und die zusätzlichen Plätze zeigen schon jetzt: Es hat sich gelohnt, groß zu denken. (hh)

Weitere Infos unter: https://www.schmallenberger-sauerland.de/erleben/veranstaltungen/detailansicht?tx_npt3events_event_id=367522&cHash=3b7aef8a75002acce50d4449ce88d1eb