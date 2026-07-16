GrooveJet eröffnet das Volksbank OpenAir am 22. Juli 2026

Die Band GrooveJet ist seit Jahren fester Bestandteil der Veranstaltung und sorgt mit ihrem Programm immer für einen ausgelassenen Abend mit vielen Songs, die zum Mitsingen und Mittanzen einladen.

GrooveJet steht für langjährige musikalische Erfahrung, Souveränität auf der Bühne, echte Spielfreude und eine professionelle Performance. Das Publikum darf sich auf beliebte Charthits, authentische Keyboardsounds und treibende Drums freuen, die für beste Stimmung und einen abwechslungsreichen Konzertabend sorgen. Pulsierende Basslines und funky Gitarren bilden das Fundament für die charismatischen und vielseitigen Stimmen der Frontsänger. So bringt GrooveJet einen energiegeladenen Mix auf den Stiftsplatz – tanzbar, glamourös und absolut mitreißend.

Auch dieses Jahr findet das Volksbank OpenAir wieder jeden Mittwoch in den Sommerferien unter freiem Himmel auf dem Stiftplatz statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Starterpakete mit einem „Festival-Becher“ und fünf „Chips“ können noch zum Vorteilspreis exklusiv bei der Volksbank Sauerland in der Geschäftsstelle in Meschede erworben werden. Mitglieder der Volksbank Sauerland erhalten zusätzlich einen Getränkechip dazu.

Weitere Infos zur Veranstaltungsreihe gibt es unter www.meschede.de/volksbankopenair sowie auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings.