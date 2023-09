Größtes Opernspektakel des Jahrzehnts wird im Sauerland vorbereitet

Im Frühjahr 2024, genauer gesagt am 2. Februar des kommenden Jahres, feiert mit „AIDA – Das Arena Opern Spektakel“ eine außergewöhnliche AIDA-Inszenierung ihre Welt-Premiere in Hamburg. Anschließend geht diese gigantische Produktion auf Tour durch Deutschland und Europa. Hierzulande stehen mit Stuttgart, Düsseldorf, München, Hannover und Berlin fünf weitere Städte auf dem Tourneeplan, europaweit sind Metropolen wie London, Antwerpen, Oslo, Rotterdam, Kopenhagen, Manchester und Zürich in Vorbereitung.

AIDA in großen Veranstaltungs- und Multifunktions-Arenen

Es wird ein Opern-Event der Superlative: Nicht für ein klassisches Opernhaus und -publikum, sondern für die großen Veranstaltungs- und Multifunktions-Arenen in Deutschland und Europa kreiert, möchte „AIDA – Das Arena Opern Spektakel 2024“ bestehende wie auch neue Zielgruppen für die Oper begeistern – und nutzt dafür alle Möglichkeiten, die moderne Eventlocations in punkto Dimension und Ausstattung zu bieten haben. Und nun kommt das Sauerland, genauer: das Musikbildungszentrum in Bad Fredeburg ins Spiel.

Im Gespräch mit dem WOLL-Magazin. Von links nach rechts: Michaeal Ellis Ingram (Dirigent und musikalische Leitung), Rian von Holland (Regie), Jeome Knols (Choreografie), Jasper Barendregt (Produzent) und Meret Linn (Produktionsassistenz)

Ein fantastischer Ort für den AIDA-Chor

Unter der Leitung von Chordirektor Markus Popp proben seit vergangenem Freitag 40 internationale Sängerinnen und Sänger aus über einem Dutzend Ländern im Musikbildungszentrum Bad Fredeburg erstmalig zusammen für das große Opernspektakel im kommenden Februar. Mit dem für die Oper extrem wichtigen Chor ist das gesamte Kreativteam der Opernproduktion aus der Hansestadt im Sauerland. Warum gerade Bad Fredeburg Ort für den künstlerischen Start des AIDA-Projektes ausgewählt wurde, erklärt der Produzent Jasper Barendregt, ein sympathischer und Begeisterung ausstrahlender Holländer. „Als wir im Team nach einem passenden Ort für die erste Zusammenkunft und Probe des AIDA-Chors suchten, hat meine Assistentin Meret Linn sofort gesagt: „Das kann in meiner Heimatstadt Bad Fredeburg stattfinden. Da gibt es ein Musikbildungszentrum, was genau dafür passend ist.“ Wir haben uns dann bei einem Besuch hier im Sauerland das Gebäude und die Räumlichkeiten angeschaut und waren total begeistert. Das Musikbildungszentrum ist ein fantastischer Ort für die Proben. Hierbei muss man wissen, dass die Sängerinnen und Sänger hier erstmalig zusammen die Chorstücke der Oper einüben.“ Bis zum Corona-Ausbruch hat der Holländer große Festivals und Shows, vor allem im Rockbereich produziert. Zusammen mit seiner Frau Elise Barendregt-Loermans, die in zahlreichen Musicals als Tänzerin Erfolge feierte, hat er in der aufführungsfreien Zeit die in ihm schon immer schlummernde Idee einer großen AIDA-Produktion konzipiert und dafür die notwendigen Unterstützer und Geldgeber gefunden. 2021 wurde der Startschuss für das AIDA-Projekt gegeben. Im Musikbildungszentrum in Bad Fredeburg beginnt mit den ersten Proben des AIDA-Chores der künstlerische Showdown für das Musikereignis des Jahres 2024.

Quelle: Heidi Bücker

Musikbildungszentrum Bad Fredeburg

Nicht nur Produzent Jasper Barendregt, auch der Dirigent und musikalische Leiter der Oper, Micheal Ellis Ingram, ein Amerikaner der zuletzt als Kapellmeister am Theater Nordhausen und am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin arbeitete, ist mit bei den Proben des Chores im Sauerland dabei. Ebenso im Sauerland dabei die niederländische Regisseurin Rian von Holland, die schon früher mit Jasper Barendregt Opern auf verschiedenen Bühnen geleitet hat. Mit Jerome Knols, der für die Choreografie der 18 Tänzer und Tänzerinnen verantwortlich ist, sorgt sich ein weiterer Niederländer um die größtmögliche Aufführungsqualität des Musikspektakels AIDA. Für eine reibungslose Zusammenarbeit des Kreativ-Teams der AIDA-Produktion sorgt Meret Linn aus Bad Fredeburg. Nach einem Buchkunststudium in Mainz startete sie bei einem großen Hamburger Verlag ihre berufliche Karriere. Vor zwei Jahren konnte Jasper Barendregt sie für die Mitarbeit beim neuen Musikprojekt des Jahrzehnts begeistern. Die Sauerländerin revanchierte sich und begeisterte Jasper Barendregt und das ganze Team für eine Probenwoche im Sauerland. „Wir wollen die Magie der Oper AIDA mit allen Mitteln und Möglichkeiten in die Eventlocations bringen. Die besondere Magie dieses Ortes hier und des Sauerlandes hat dafür einen wertvollen Beitrag geleistet“, sagt Jasper Barendregt zum Abschluss und fügt an: „Wäre schön, wenn wir viele Sauerländer zur Premiere von AIDA am 2. Februar kommenden Jahres in der Barclays Arena in Hamburg begrüßen können.“

Weitere Infos zur AIDA-Produktion finden Sie hier: https://aida-opera.live/de/

https://aida-opera.live/de/medien/