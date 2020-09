GreenCard Schmallenberg – Die digitale Eintrittskarte ins Grüne

Neue Marketingoffensive der Wirtschaftsförderung Schmallenberg Unternehmen Zukunft e.V. (SUZ) soll externe Fachkräfte auf den Standort aufmerksam machen

Schmallenberg hat als Wirtschaftsstandort, aber auch als Wohnort, viele Vorteile. Neben einer der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Westfalen gibt es hier auch einen ausgeglichenen Branchenmix. Hier sind kleine und mittelständige Firmen ansässig sowie viele Familienunternehmen mit langer Tradition. Ebenso ist das Freizeit- und Kulturangebot breit gefächert und somit besonders für Familien, Sportbegeisterte und Naturfreunde attraktiv.

Viele Menschen, die ins Schmallenberger Sauerland umsiedeln, sind auf der Suche nach wichtigen Informationen. Wo kann man eine Wohnung oder ein Haus finden? Wo findet man den passenden Job? Welche Sportvereine gibt es? Antworten auf diese Fragen findet man nun auf der Webseite der „GreenCard Schmallenberg“. In den USA erlangt man als Ausländer durch eine GreenCard die legale Arbeitserlaubnis, aber die Schmallenberger GreenCard ist keine Karte, die man im Portmonee mit sich herumträgt. Es handelt sich hierbei um eine Marketingoffensive von SUZ in Kooperation mit Tourismus und Einzelhandel, mit dem Ziel, sämtliche Informationen und Angebote für Neu-Schmallenberger zusammenzufassen.

„Jedes Schmallenberger Unternehmen hat die Möglichkeit, seine Informationen und Fotos kostenlos auf der Website www.greencard-schmallenberg.de einzustellen“, erklärt Carolin Bille, SUZ-Geschäftsführerin. „Derzeit gibt es um die 160 freie Stellen in Schmallenberg. Die Website ist ideal, um sich auswärtigen Fachkräften als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren“, ergänzt SUZ-Vorsitzender Heinz-Josef Harnacke. So sollen weitere berufliche Möglichkeiten und letztlich auch eine größere Zahl an Fachkräfte aus den verschiedenen Bereichen angesprochen werden.

Die neue Webseite bündelt für Interessierte und (noch) Unentschlossene alle notwendigen Informationen, die vorher mühsam auf verschiedenen Plattformen gesucht werden mussten. Zunächst werden die verschiedenen Schmallenberger Branchen sowie die jeweiligen Unternehmen vorgestellt. Dazu gehören Textil, Baugewerbe und Handwerk, Industrie, Forschung, Gesundheit, Gastronomie, Dienstleistung und Handel. Neben Daten und Fakten zum Wirtschaftsstandort Schmallenberg stehen auch die besonderen Vorzüge des Lebens auf dem Land im Fokus: unter anderem Sicherheit, bezahlbarer Wohnraum und natürlich die vielen Freizeitaktivitäten, die Schmallenberg zu bieten hat. Von diesen Vorzügen berichten in der Rubrik „Stories“ drei Familien, die sich gegen ein Leben in der Stadt entschieden haben. Neben den ausführlichen Interviews mit Jessica Gerritsen und Ralf Blümer (Bergdorf Liebesgrün), Familie Dörnenburg und Familie Schneider können sich die Besucher der Webseite auch durch ein Video ein Bild vom Leben der Wahl-Schmallenberger machen.

Das besondere Highlight der Seite ist die kostenlose Anmeldung per Mail, die den Zugriff auf alle Vorteile der GreenCard ermöglicht. Die Nutzer melden sich auf der Webseite an, um passende Mails zu Neuigkeiten aus der Region zu bekommen. Der Account kann personalisiert werden: Es sind Angaben zu Präferenzen bei Jobs und Freizeit möglich, sodass Nutzer bei passenden Stellenangeboten oder Neuigkeiten benachrichtigt werden. Diese Unterstützung endet jedoch nicht mit dem Umzug oder dem ersten Arbeitstag in Schmallenberg – auch danach stellt die Webseite hilfreiche Informationen zur Verfügung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Kommunikation über die sozialen Medien Facebook, Instagram und XING. Dadurch erhofft sich SUZ eine größere Reichweite und die Aufmerksamkeit der gewünschten Zielgruppe.

Webseite: www.greencard-schmallenberg.de

Facebook: https://facebook.com/greencardschmallenberg/

Instagram: https://www.instagram.com/greencard_schmallenberg/