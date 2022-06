GREEN HILL BIKEPARK eröffnet

Am kommenden ersten Juli-Wochenende findet das offizielle Opening des Green Hill Bikeparks in Gellinghausen statt. Aus dem bekannten Ski- und Freizeitgebiet Hohe Lied in Schmallenberg-Gellinghausen wird dann ein moderner Bikepark mit vielen attraktiven Up- und Downhill-Strecken, welche sich mit dem Mountainbike und oder E-Mountainbike überwinden lassen.

Mountainbike-Sport in der Region

Zu den unter Berücksichtigung ökologischer Anforderungen erstellten Strecken gehört auch ein Mountainbike-Übungsparcours mit ca. 1.000 m Länge. Durch drei unterschiedliche Strecken über jeweils 200 Meter und eine Schleife, welche wieder zum Ausgangspunkt führt, werden unterschiedliche Fahreigenschaften und- techniken abgefragt. So lernen die Teilnehmer, richtig über Steine, Wurzeln oder durch Kurven zu fahren. Kombiniert mit Lern- und Fahrtechnikhinweisen erreicht man so eine interaktive Schulung des Fahrkönnens.

Ziel des durch Leader-Mittel geförderten Projektes ist es, den Mountainbike-Sport in der Region mehr in den Fokus zu rücken. In der Projektdokumentation heißt es hierzu: „Eine gut erreichbare und für jeden nutzbare Trainingsmöglichkeit führt auf lange Sicht zu einem verantwortungsbewussteren Verhalten bei eigenen Touren in der Natur. Einen sicheren Einstieg in den Sport zu schaffen ist sehr wichtig und sollte besonders Kindern, jungen Leuten, aber auch Fahranfängern ermöglicht werden. Im Tal durch jeden gut erreichbar, können hier die ersten Erfahrungen gemacht werden. Ein kostenfreier Zugang zu solch einem Gelände ist von großer Bedeutung. Das Gelände ist gut erreichbar und es werden in der direkten Nähe kostenlose Parkplätze zur Verfügung gestellt.“

Quelle: Greenhill Bikepark

Gesunder Sport und eine tolle Freizeitmöglichkeit

Nach Auffassung der Die gesamte, relativ strukturschwache Region um Gellinghausen und Bödefeld bis Bad Fredeburg wird von diesem Projekt erheblich profitieren. Durch ein eigens erarbeitetes Stakeholderkonzept wird man eine sehr hohe Wertschöpfung für die Region erzielen. Eine Wertschöpfungsprognose liegt bereits vor. Die mit der Genehmigung zur Verfügung stehende Fläche wird optimal genutzt und kommt der regionalen Bevölkerung zu Gute. Es wird für einen Einstieg in diesen gesunden Sport geworben und eine tolle Freizeitmöglichkeit, vor allem für Familien mit Kindern, angeboten.

Zur Zielgruppe zählen Outdoorsport- und Mountainbike-Interessierte, Anfänger bis Fortgeschrittene aller Altersklassen und besonders Kinder und junge Menschen. Dieses Projekt erweckt für viele, die noch keinen Kontakt mit diesem Thema haben, erstmalig den Gedanken an aktive Outdoor-Sportarten.