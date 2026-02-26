Gratis auf die Piste: Schulklassen fahren in der Nachsaison kostenfrei Ski

Die Wintersport-Arena Sauerland setzt ihre erfolgreiche Nachwuchsinitiative fort: In der Nachsaison 2026 können Schulklassen erneut kostenlos auf die Piste. Nach der Premiere im vergangenen Jahr ist erstmals auch das Skikarussell Altastenberg dabei. Für Schulklassen sind Skitickets gratis. Ausrüstung gibt’s zum halben Preis.

Ziel der Initiative ist es, Kindern und Jugendlichen einen einfachen Zugang zum Wintersport zu ermöglichen und ihnen unabhängig von möglichen finanziellen Grenzen der Eltern Bewegung und Naturerlebnis im Schnee zu bieten. Gleichzeitig nutzen die Skigebiete die ruhigere Nachsaison, um die vorhandenen Bedingungen sinnvoll für die Nachwuchsförderung einzusetzen.

Skiticket gratis – Ausrüstung bei Bedarf zum halben Preis

Bereits im vergangenen Jahr war das Interesse groß: Fast 1.000 Schülerinnen und Schüler sowie ihre Begleitpersonen meldeten sich an. Für teilnehmende Schulklassen ist das Skiticket kostenlos. Schülerinnen und Schüler mit eigener Ausrüstung können diese nutzen. Falls Material benötigt wird, gibt es hochwertige Leihausrüstung vor Ort zum halben Preis: Skier, Stöcke, Schuhe, Helm.

Gestaffelter Start in zwei Skigebieten

Die Aktion startet gestaffelt in zwei Skigebieten:

• Skikarussell Altastenberg: 2. bis 8. März 2026

• Skiliftkarussell Winterberg: ab 16. März 2026

Das Skikarussell Altastenberg eignet sich besonders für Schulklassen: Das Gebiet ist übersichtlich, anfängerfreundlich und verfügt über kurze Wege – ideale Voraussetzungen für Lehrkräfte und einen gut organisierten Skitag.

Die Zuteilung der Skigebiete erfolgt nach Verfügbarkeit und Kapazität. Ein Anspruch auf ein bestimmtes Skigebiet besteht nicht. Aufgrund der hohen Nachfrage erfolgt die Teilnahme ausschließlich nach schriftlicher Anmeldung und Bestätigung durch die Wintersport-Arena Sauerland. Bestätigte Termine sind verbindlich; Absagen müssen spätestens 48 Stunden vorher schriftlich erfolgen.

Zuversicht bei der Schneesituation

Aktuell sind die Temperaturen zwar milder, das Wetter bleibt jedoch trocken. Ab dem kommenden Wochenende werden wieder kühlere Bedingungen erwartet. Die Wintersport-Arena Sauerland ist daher zuversichtlich, auch in der Nachsaison weiterhin gute Wintersportmöglichkeiten anbieten zu können.

Einfache Anmeldung – begrenzte Plätze

Anmeldeformulare stehen auf den Websites der beteiligten Skigebiete sowie auf der Internetseite der Wintersport-Arena Sauerland zum Download bereit. Anmelden können sich die verantwortlichen Lehrkräfte oder Begleitpersonen zentral bei der Wintersport-Arena Sauerland. Diese informiert die Schulen anschließend schriftlich über Termin und Skigebiet. Die Plätze sind begrenzt und werden nach Verfügbarkeit vergeben. Schulen wird empfohlen, sich frühzeitig anzumelden.

Anmeldeformulare:

www.wintersport-arena.de

www.skiliftkarussell.de