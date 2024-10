Während der Corona-Pandemie entwickelte die Kolpingsfamilie Bruchhausen / Ruhr e. V. zusammen mit dem Team der Offenen Kirche Bruchhausen verschiedene Projekte unter dem Titel „Go(o)d games – Gott ist immer im Spiel“, um Kindern und Jugendlichen einen spielerischen und kreativen Zugang zu biblischen und religiösen Themen zu ermöglichen.

Seit Herbst 2021 wird das Projekt durch Fördermittel des Erzbistums Paderborn zur Umsetzung des Zukunftbildes finanziell unterstützt, um angesichts der derzeitigen Umbruchssituation der Kirche in Bruchhausen weiter innovative Wege gehen zu können. Neben zahlreichen Angeboten im Rahmen des Projekts sind (zum Abschluss) sieben Kugelbahnen gestaltet worden. Hier werden auf spielerische Weise die sieben Schöpfungstage erlebbar gemacht. Sie sollen ein Treffpunkt für Groß und Klein sein. Mitorganisator Stephan Jost: „Wir sind guter Hoffnung, dass die Bahnen -sofern sie nicht mutwillig zerstört werden- mindestens fün Jahre stehen bleiben können und von vielen Kindern bespielt werden.“

Quelle: Kolping Bruchhausen

Es muss angepackt werden

Die Bahnen sind so konzipiert, dass sowohl das gut knapp zweijährige Kind, als auch die 12jährigen Jugendlichen die Bahn nutzen können. Stefan Müler, der ebenfalls das Projekt mitorganisiert hat: „Es geht weit über das Rollen der Kugeln hinaus. An jeder Bahn muss „angepackt“ werden: an der Kugelwippe, am Hebel, an der Kugelkletterleiter oder am Seilzug.“

Die letzte Bahn zum siebten Schöpfungstag befindet sich in der Kirche. Hier durchläuft „die Kugel“ in einem fast 4m² großem Labyrinth die gesamte Schöpfungsgeschichte. Neben den Bahnen gibt es auch eine Sitz- bzw. Liegegelegenheit, die zum Verweilen einlädt. „Wir sind seit März in den Planungen und kommen auf rund 100 m Laufstrecke der Kugeln„, so Vorstandsmitglied Matthias Hollmann.

Die Kugelbahnen sind 24 Stunden an sieben Tagen die Woche geöffnet. Eine passende Kugel ist in der Kirche für 2 EUR (als Münze mitbringen) zu ziehen.

Quelle: Kolping Bruchhausen

Kugelbahnen sorgen für Begeisterung bei Kindern

Seit dem 1. September 2024 sind die Kugelbahnen an der Kirche St. Maria Magdalena in Bruchhausen der neue Anziehungspunkt für Familien und Kinder und sorgt für strahlende Gesichter bei den jungen Besucherinnen und Besuchern. Mit bereits 500 verkauften Holzkugeln können die Kinder auf den eigens entworfenen Bahnen spielen und erleben, wie die Kugeln über sanfte Kurven und kreative Hindernisse durch die sieben Tage Schöpfungsgeschichte gleiten.

Unter den Kugelbahnen wurde nun eine großzügige Schicht Hackschnitzel verteilt, um einen sicheren Spielbereich zu gewährleisten und die Bahnen wetterfest zu machen. Selbst bei winterlichen und nassen Temperaturen bleibt die Anlage dank dieser und der durchdachten Bauweise stabil und einladend. Die sieben Bahn, die den „Ruhetag“ der Schöpfung darstellt, steht in der Kirche und ist damit eh ganzjährig bespielbar. „Wir wollten den Kindern etwas bieten, was auch in der kalten und nassen Jahreszeit nutzbar ist und Spaß macht“, erklärt das Bauteam der Kugelbahnen. „Die Begeisterung der Kinder zeigt uns, dass wir mit den Kugelbahnen genau richtig liegen.“

Quelle: Kolping Bruchhausen

Mit ihrer Initiative setzt die Kolpingsfamilie Bruchhausen/Ruhr ein Zeichen für das Gemeinschaftsleben über die Ortsgrenzen Bruchhausens hinaus Wer sich selbst ein Bild von der Attraktion machen möchte, ist herzlich eingeladen, die winterfesten Kugelbahnen an der Kirche St. Maria Magdalena (Lindenstraße) in Bruchhausen zu besuchen und die Kugeln durch die 7. Schöpfungstage zu rollen.