„Goodbeats“ sorgte bei Benefizkonzert der Lions aus Olsberg und Bestwig für Begeisterung

Ein begeisterndes und mitreißendes Musik-Ereignis erlebten die Besucherinnen und Besucher von Goodbeats in der „Linie 73“ in Bigge – und ebenso die Lions aus Olsberg und Bestwig als Gastgeber. Zur fantastischen Live-Musik kommt die gute Sache: Der Auftritt der Band um Frontmann Thilo Pohlschmidt war ein Benefizkonzert der heimischen Lions, dessen Erlös für die Jugendfeuerwehren bestimmt ist.

Und dafür hatte der Lions Club Olsberg-Bestwig einen musikalischen Hochkaräter verpflichtet: Goodbeats gelten als eine der besten Cover-Bands Deutschlands. Das Repertoire beim Auftritt in Bigge reichte dabei von Rock-Klassikern der 70-er Jahre über Funk, Reggae, Disco, Rock, Metal, House, Hip-Hop bis zu aktuellen Chart-Hits. Das Genre- und Songspektrum der Goodbeatsist riesig. Alles ist erlaubt, wenn der Beat stimmt – pure, echte Livemusik, die ins Blut geht. Bei den rund 200 Besucherinnen und Besuchern führte der Auftritt zu Begeisterung.

Zu Goodbeats kam „good mood“, also gute Atmosphäre: Die heimischen Lions sorgten dank ihres „food & drink-service“ dafür, dass auch das leibliche Wohl der Gäste bestens sichergestellt war. Der Erlös des Konzerts geht nun an die Jugendfeuerwehr des Löschzugs Bigge-Olsberg sowie die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Bestwig. Jeweils rund 45 junge Menschen werden in den beiden Wehren nicht nur an Arbeit und Technik der Freiwilligen Feuerwehr herangeführt, sondern auch an soziales Engagement und Teamgeist – „und solchen Einsatz möchten wir als Lions gerne unterstützen“, so Club-Präsidentin Sabine Knipschild.