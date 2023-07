Golfen im Land der 1.000 Berge

„Die Sterne im Sauerland“ verbinden Golf und Naturerlebnis

Das Sauerland lädt im Winter zum Skifahren ein, im Sommer zum Wandern und Mountainbiken, aber auch der Golfsport hat hier einen hohen Stellenwert. An vielen Orten finden sich, versteckt zwischen Hügeln, Tälern und Wäldern, gut gepflegte und naturnahe Plätze, die Golferherzen höherschlagen lassen. Zwei „Sterne im Sauerland“ betreiben ihre eigenen Golfplätze. Die Inhaber Andreas Deimann vom Hotel Deimann in Schmallenberg- Winkhausen und Christof Platte vom Romantik Hotel Haus Platte in Attendorn wissen, was Golfen im Sauerland zu einem ganz besonderen Erlebnis macht.

WOLL: Was macht die Golfplätze in der Region besonders attraktiv?

Andreas Deimann: Golfplätze finden sich über das ganze Sauerland verteilt, die alle ihre Besonderheiten haben. Die größte Anlage ist wohl unsere in Schmallenberg-Winkhausen mit 27 Loch. Durch das ständige Auf und Ab ist eine Runde mit acht bis zwölf Kilometern eine sportliche Herausforderung. Doch die fantastischen Ausblicke sollte man sich nicht entgehen lassen und auch die Naturbelassenheit der Umgebung ringsum macht das Golfen hier zu einem besonderen Erlebnis.

Christof Platte: Die Plätze im Sauerland haben ihren Reiz natürlich durch die topografischen Gegebenheiten. Das Sauerland heißt nicht umsonst das „Land der 1.000 Berge“. Das bringt allerdings auch einige Herausforderungen mit sich, für Anfänger und erfahrene Golfer. Man sieht beim Abschlag zum Beispiel nicht gleich das Loch. Aber unsere Gäste nehmen diese Herausforderungen gerne an – und wer will, kann natürlich auch das Golfcart nehmen. Zudem liegt etwa die Golfanlage im Repetal in einem Landschafts- und Trinkwasserschutzgebiet und ist eine der ökologischsten Golfanlagen der Region.

Quelle: WOLL Magazin

WOLL: Finden im Sauerland auch Golfturniere statt?

Andreas Deimann: Vom 8. bis 10. Juni finden die 26. Sauerland Golf Open bei uns in Winkhausen statt. Da sind wir und andere Mitglieder der „Sterne im Sauerland“ Sponsoren. Vom 30. Juli bis 6. August veranstalten wir außerdem unsere hauseigene Golfturnier-Woche. Mitglieder und Hotelgäste spielen gemeinsam Golf und wir kümmern uns um die Verpflegung.

Christof Platte: Tatsächlich gibt es recht viele Turniere im Sauerland – für Damen, Herren und Jugendmannschaften. Auch Gäste können teilnehmen. Es gibt beispielsweise den Platte Cup, der jedes Jahr am langen Wochenende über Fronleichnam stattfindet, oder die Repetaler Golfwoche.

Quelle: WOLL Magazin

WOLL: Nehmen Sie auch manchmal selbst den Schläger in die Hand?

Andreas Deimann: Ich habe mit dem Spielen begonnen, als die ersten Golflehrer zu uns kamen – sie zeigten mir, wie man golft, und ich ihnen die besten Kneipen in der Umgebung. Wenn man einen Platz in der Nähe hat, bietet sich das an, aber wie heißt es so schön: Am Handicap eines Golfers kann man erkennen, wie viele Wochenstunden er noch Zeit zum Arbeiten hat. Es ist nun leider schon einige Jahre her, dass ich einen Golfschläger in der Hand hatte.

Christof Platte: Ich bin zwar Gründungsmitglied und Namensgeber des Golfclubs Repetal Südsauerland und meine Frau und ich haben die Platzreife gemacht, aber einfach zu wenig Zeit zum Spielen. Die Golferehre der Familie müssen daher unsere Söhne hochhalten und das machen sie auch ziemlich gut.