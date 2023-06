Golfen, Genießen und Naturerlebnis im Schmallenberger Sauerland

Die beliebten Sauerland Golf Open laden Golffreunde ein, vom 08. bis 10. Juni 2023 ein einzigartiges Golf- und Genusserlebnis im Schmallenberger Sauerland zu erleben. Das Turnier findet zum 26. Mal auf dem atemberaubenden Panorama-Golfplatz in Winkhausen statt. Die 27-Loch-Anlage auf einem Bergplateau in einer Höhenlage von 420 m bis 530 m über NN verspricht erstklassigen Golfgenuss.

Unter dem Motto „Golfen und Genießen“ stehen bei den 26. Sauerland Golf Open kulinarische Highlights im Vordergrund. Ausgewählte Hotels der Region verwöhnen die Teilnehmenden mit exzellenten Köstlichkeiten – von regionalen Speisen und passenden Weinen beim „Halfway“ bis hin zur exklusiven Abendveranstaltung. Die Sauerländer Küchen haben einiges zu bieten.

Die Sauerland Golf Open bieten nicht nur gastronomischen Genuss, sondern auch spannende Golfwettkämpfe. Alle Teilnehmenden haben die Chance, den Großen Preis des Schmallenberger Sauerlandes zu gewinnen. Am Ende können lediglich fünf Gesamt-Sieger/innen eine der von dem Künstler Walter Schneider gestalteten Siegertrophäen ihr Eigen nennen. Zusätzlich werden sportliche Leistungen mit Tagespreisen in der Gesamt- und Einzelwertung belohnt.

Der Turnierablauf beinhaltet verschiedene Wettkampftage. Am Mittwoch, den 07. Juni 2023, erhalten die Teilnehmenden eine Einstimmung auf das Turnier mit einer Greenfee-Ermäßigung um die Hälfte. Donnerstag und Freitag finden die eigentlichen Turnierrunden statt, bei denen nach Stableford im Einzelmodus gespielt wird. Am Samstag erwartet die Spielerinnen und Spieler ein besonderer Abschluss mit Golf und

Kulinarik. Nach der Golfrunde sind alle herzlich zu einem exklusiven Abend in Deimanns Golf-Café eingeladen.

Im Rahmen des Turniers findet außerdem erstmalig eine Golfmesse auf der Terrasse von Deimanns Golf-Café mit verschiedenen Ausstellern statt. Von Golfschlägern über Schmuck und Dekoration, einer Senf- und Schokoladenmanufaktur bis hin zu Gin – hier gibt es am Donnerstag, den 08.06. in der Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr viel zu entdecken. Für musikalische Unterhaltung sorgt an diesem Tag von 14:00 bis 18:00 Uhr der Livemusiker „Sam and Friends“ aus Unna.

Für weitere Informationen und Anmeldungen besuchen Sie bitte die Webseite der Sauerland Golf Open unter www.golfclub-schmallenberg.de.