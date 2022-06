Goldmedaillengewinnerin Hannah Neise Sportlerin des Jahrzehnts

11. Juni 2022: Die Sportlerinnen und Sportler des Hochsauerlandkreises kürten heute auf der HSK-Sportgala in der Kur- und Konzerthalle in Olsberg ihre Sportlerinnen und Sportler des Jahrzehnts. Nach den Ausfällen in 2020 und 2021 war dies das erste Zusammentreffen der besten Athletinnen und Athleten aus dem Hochsauerlandkreis. An diesem kurzweiligen und unterhaltsamen Abend gab es im Finale unter den jeweils fünf Besten (Sportlerinnen, Sportlern, Mannschaften, Gerd-Winkler-Preis) des vorigen Jahrzehnts spannende Entscheidungen.

Quelle: IBSF Viesturs Hannah Neise gewann sensationell die olympische Goldmedaille in China. – Foto: IBSF / Viesturs

Sportlerin des Jahrzehnts 2022: Hannah Neise

1. Hannah Neise, Skeleton, BSC Winterberg

2. Lea-Sophie Blum, Schwimmen, SV Neptun Neheim Hüsten

3. Maren Hammerschmidt, Biathlon, Skiclub Winterberg

4. Verena Krömeke, Schwimmen, SSV Meschede

5. Cheyenne Rosenthal, Rennrodeln, BSC Winterberg

Quelle: Tom Moritz Kemper

Sportler des Jahrzehnts 2022: Moritz Kemper

1. Moritz Kemper, Schwimmen, SV Neptun Neheim-Hüsten

2. Lenard Kersting, Nordische Kombination, Skiclub Winterberg

3. Maurice Wiegelmann, Triathlon, DSW Darmstadt

4. Felix Griggel, Einrad, SSV Meschede

5. Christian Lehmann, Judo für Menschen mit Behinderung, BSV Meschede

Quelle: BSC Winterberg Maren Hammerschmidt

Gerd-Winkler-Ehrenpreis des Jahrzehnts 2022: Maren Hammerschmidt

1. Maren Hammerschmidt, Biathlon, Skiclub Winterberg

2. Saris Rouvy Sauerland Team, Radsport

3. Helena Stanek, Taekwondo, PSV Eichstätt

4. Corinna Martini, Rennrodeln, BSC Winterberg

5. Geueke/Gamm, Rennrodeln, BSC Winterberg

Quelle: RC Sorpesse Mannschaften Damen RC Sorpesee

Mannschaft des Jahrzehnts 2022: RC Sorpesee, Volleyball Damenmannschaft

1. RC Sorpesee, Volleyball Damenmannschaft

2. Bobteam Laura Nolte, Bobsport, BSC Winterberg

3. Geueke/Gamm, Rennrodeln, BSC Winterberg

4. BSG Trilux, Fußball

5. Den Ridder/Klappert, Judo, Kodokan Olsberg

Außerhalb des Votings:

Marius Heinemann

Behindertensportpreis 2022: Marius Heinemann (Schmallenberg), Rollstuhlbasketball, Ahorn Panther Paderborn Sportsozialpreis 2022: TV Arnsberg Abteilung Handball – Gruppe Glückskinder