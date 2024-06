Goldene Fäden erstrahlen in Sögtrop

Schmallenberg-Sögtrop: Das Kunstkollektiv tx02, das Dekanat Hochsauerland-Mitte und die Dorfgemeinschaft Sögtrop laden zum nächsten Höhepunkt des Spirituellen Sommers ein: Am DIENSTAG den 25. Juni um 18.00 Uhr präsentieren sie ein außergewöhnliches Kunstwerk an einem besonderen Ort: Ein Hoffnungsschimmer erfüllt die Kapelle St. Blasius in Sögtrop, aus unzähligen goldenen Fäden haben Vin Dietsch, Mechthild Jülicher, Luise Kerstan, Susanne Klinke, Ulrike Lindner, Jonas Reinhold und Birgit Reinken einen Lichtstrahl geformt, der sich aus der Deckenöffnung des Glockenturms ins Innere der Kapelle ergießt. Großformatige Bodenschalen fangen die Strahlen auf, bündeln sie und leiten sie weiter Richtung Altarraum. Das Skylight wird zum Highlight des Innenraums und zieht die Besucherinnen und Besucher hin zur Apsis. Dort erblicken sie eine große Kugel, blankpoliert und irisierend schillernd. Ein Abbild der perfekten Form. Das glitzernde Schimmern der Fäden erzeugt ein paradiesisches Licht, das einlädt, den Alltag hinter sich zu lassen, innezuhalten und die Schöpfung Gottes in neuem Glanz zu entdecken.

Quelle: Spiritueller Sommer

Abbild der perfekten Form

Zur Vernissage gibt Ariane Hackstein eine kunstgeschichtliche Einführung und die Gruppe Unlimited Vox Company gestaltet den Abend musikalisch. Der Eintritt ist kostenlos. Die Kunstinstallation, die mit Unterstützung des Erzbistums Paderborn entstand, ist dann bis zum 4. August täglich zwischen 10.00 und 18.00 Uhr zu erleben. Sie wird von Mitmach-Workshops, einem Harfenkonzert, einem Gottesdienst und anschließendem Vortrag mit dem Prämonstratenser Pater Dr. Philipp Reichling begleitet und endet mit einer vom Chameleon Saxophone Quartett gestalteten Finissage. Weitere Informationen: Dekanat Hochsauerland-Mitte, sekretariat@dekanat-hsm.de, 0291 991660, www.dekanat-hsm.de, https://www.textil-kunst.com, www.wege-zum-leben.com.

Information Himmel und Erde. Spiritueller Sommer 2024 05.06. bis 01.09.2024 in ganz Südwestfalen 220 Angebote für eine zeitgemäße Spiritualität im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis und den Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest.

Link zum Blätterkatalog: https://issuu.com/schmallenberg/docs/spiritueller_sommer