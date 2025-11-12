Gold für Lenne beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Großer Jubel und strahlende Gesichter in Lenne: NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen zeichnete das Dorf am 8. November 2025 im Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse in Bad Sassendorf als eines von vier Dörfern mit Gold im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ aus.



Lenne überzeugte die Jury auf ganzer Linie. Besonders beeindruckt zeigte sich die Kommission vom ganzheitlichen Konzept, das zeigt, wie das Leben auf dem Land lebendig und zukunftsfähig gestaltet werden kann. „Wir sind unendlich stolz auf Lenne. Dieser Erfolg ist ein leuchtendes Beispiel dafür, was eine starke Dorfgemeinschaft bewegen kann“, freut sich Bürgermeister Johannes Trippe. „Der Zusammenhalt und das aktive Miteinander von Jung und Alt sind einfach beeindruckend.“ In Lenne ist die Freude über die Goldmedaille riesig – sie gilt als Anerkennung für die vielen Ehrenamtlichen, die mit Herzblut und Engagement ihren Ort gestalten. Eine Delegation um Ortsvorsteher Michael Rickert nahm die Auszeichnung stellvertretend für die gesamte Dorfgemeinschaft entgegen.



Lenne überzeugte neben der starken Dorfgemeinschaft insbesondere mit innovativen Projekten zur Zukunftssicherung. Dazu gehören: Die Umfunktionierung des ehemaligen Pfarrheims zur neuen St.-Vincentius-Begeg-nungsstätte als zentraler Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft. Ein starkes Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und Energie, unter anderem durch fünf Nahwärme-Netze, die bereits ein Drittel der Haushalte versorgen. Projekt Gartenzwerge: Hier vermittelt die ältere Generation des Dorfes Kindern aus der Dorfgemeinschaft das Gärtnern.



Mit dem Titel Landesgolddorf hat sich Lenne nun für den Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ qualifiziert. Die Dorfgemeinschaft darf sich damit in 2026 der Bundeskommission prä-sentieren und um die Bundesgoldmedaille kämpfen